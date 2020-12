Grey’s Anatomy 17×5: morte inesperada se aproxima? (PREVIEW)

A ABC divulgou um preview emocionante para o episódio 17×5 de Grey’s Anatomy. Quando ele for exibido, na semana que vem, os espectadores verão um pouco mais sobre as fortes emoções concentradas nos médicos e residentes do Grey Sloan Memorial Hospital.

Tudo isso por que mais personagens serão internados em meio à pandemia do coronavírus. Será que alguém não sobreviverá?

Um desses personagens é Tom Koracick (Greg Germann), colega de trabalho de Meredith (Ellen Pompeo), que lentamente se recupera dos problemas causados pela covid-19. No episódio anterior, Tom testou positivo para a doença e aparentemente se complicou bastante.

Confira o preview:

Muitos acontecimentos importantes estão marcando a 17ª temporada de Grey’s Anatomy. A série surpreendeu todos os espectadores nas últimas semanas com o retorno de Derek Shepherd (Patrick Dempsey), por meio dos sonhos de Meredith, e também de George O’Malley (TR Knight). Outros retornos continuam sendo aguardados.

Vale lembrar que, muito provavelmente, algum personagem importante vai deixar a série nos próximos episódios. Ainda não está claro quem vai ser a vítima, mas, ao que tudo indica, a baixa será causada pelo coranavírus.

Dadas as circunstâncias, Tom é um forte candidato a morrer nesta temporada, tendo em vista que a 16ª temporada não tirou ninguém importante do elenco. E do ponto de vista da narrativa, faria muito sentido, não é mesmo?

Considerando tudo que isso envolveria, o público já começou a ser preparado para o pior. Certamente, a história avançaria de um jeito interessante e traria benefícios para a dramaticidade da série.

Mas nada disso significa que a protagonista Meredith esteja fora de perigo, já que a personagem continua internada.

Grey’s Anatomy 17×5 será lançado no dia 10 de dezembro. O que você acha que vem por aí?