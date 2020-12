Grey’s Anatomy: Chandra Wilson fala sobre permanência na série médica

Com a 17ª temporada de Grey’s Anatomy cada vez mais próxima do seu fim, os fãs começaram a especular sobre o que o futuro reserva para os médicos do Hospital Grey-Sloan. Afinal, muitos dos personagens já se foram e são poucos os que restaram desde a primeira temporada. Dentre eles, o destaque é para Miranda Bailey, interpretada por Chandra Wilson e uma das personagens mais queridas da série médica.

Em entrevista recente, a atriz falou sobre sua permanência no elenco de Grey’s Anatomy e afirmou não ter planos de abandonar a série. “Eu sempre digo que ficarei até o último episódio. Estarei lá!”, revelou Wilson ao portal americano Variety.

(Fonte: ABC/Divulgação)Fonte: ABC

Saiba mais sobre Grey’s Anatomy

Wilson protagonizou um dos momentos mais emocionantes desta nova temporada. No episódio que foi ao ar na última quinta-feira, a mãe de Bailey chegou ao hospital já infectada com a covid-19. Não o suficiente, ainda descobrimos que ela sofria de Alzheimer e Miranda nunca disse nada sobre isso para Meredith ou Richard. Afinal, ela não queria que a batalha de sua mãe trouxesse lembranças dolorosas de Ellis Grey ou Adele.

Para Chandra Wilson, Bailey precisa ter um arco completo na série. Afinal, ela acompanhou Meredith desde o primeiro episódio, sendo sua mentora e amiga depois de tantos anos. Portanto, “continuo aparecendo toda vez que me chamam”, brincou a atriz durante a entrevista.

Até o momento, novas temporadas de Grey's Anatomy ainda não foram confirmadas.