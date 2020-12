Grey’s Anatomy ressuscita segundo personagem morto; saiba qual · .

[Atenção: este texto contém spoilers da nova temporada de Grey’s Anatomy]

Após o retorno inesperado de Derek Shepherd (Patrick Dempsey) em Grey’s Anatomy, a série ressuscitou um segundo personagem morto. George O’Malley (T.R. Knight), que saiu da trama de forma trágica na quinta temporada, apareceu no episódio inédito exibido nos Estados Unidos na noite de quinta-feira (3).

Enquanto luta contra a Covid-19 nesta 17ª temporada, Meredith sonhou que estava na mesma praia onde reencontrou o marido, morto por um acidente de carro há muitos anos. Entretanto, desta vez, ela pôde conversar com o amigo “OO7”, que não sobreviveu após ser atropelado por um ônibus e integrava o time de cinco residentes e personagens principais do elenco original.

Na conversa, Meredith discutiu sobre a morte do amigo e seu funeral. George, então, falou sobre como sentia falta de estar vivo e dela, dando a oportunidade para que a personagem de Ellen Pompeo pudesse avisar o quanto ele significava para ela. “Você mudou minha vida, George”, declarou Grey.

George O’Malley de volta em Grey’s Anatomy

Em entrevista para o Deadline, o intérprete de George e a produtora executiva de Grey’s Anatomy, Krista Vernoff, explicaram o retorno do personagem querido pelos fãs da série.

“Mesmo tendo filmado isso no meio de outubro, ainda estou tentando colocar em palavras o quão profunda foi a experiência para mim, então só de ouvir isso fez meus olhos vazarem um pouco de água salgada. É difícil para mim colocar em palavras, ainda, o quão significativo foi”, disse o ator.

No capítulo exibido na quinta-feira (3), George e Meredith também encontram Richard (James Pickens Jr.) e Bailey (Chandra Wilson) na praia. Com a participação de O’Malley, os quatro personagens são os únicos do elenco original a aparecerem na série atualmente.

“Foi incrível, foi apenas um sentimento avassalador de amor naquele momento. Estávamos um pouco separados de todos porque foi filmado por um drone, então éramos só nós quatro, e o sol estava se pondo, e essa grande mosca zumbindo em nossas cabeças, e isso me encheu de muita alegria”, completou Knight.