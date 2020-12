Grosjean diz que tentou sair do carro em chamas três vezes

Romain Grosjean deu sua primeira entrevista, ainda no hospital que está internado no Bahrein, após o assustador acidente sofrido na corrida do último domingo (29).

Na conversa com a emissora francesa TF1, o piloto da Haas revelou detalhes sobre os segundos que ficou preso no cockpit e cercado por muito fogo.

“Eu fiquei 28 segundos nas chamas e pareceu muito mais tempo, já que tentei sair do carro três vezes. Depois desse acidente, fico feliz por estar vivo”, afirmou o franco-suíço.

Romain Grosjean ficou preso no carro por quase meio minuto (Foto: AFP)

“Para sair do assento, eu consegui tirar meu cinto. O volante não estava mais lá, provavelmente voou durante o impacto na proteção”, completou.

Falando com os jornalistas, Grosjean ainda revelou que perdeu uma das sapatilhas durante o acidente e o que sentiu quando viu as mãos em chamas. “No fim, minhas mãos estavam queimadas e tive um entorse. Pensei que tinha quebrado meu pé”, declarou.

Grosjean também comparou o acidente sofrido com o de Niki Lauda durante o GP da Alemanha de 1976, quando o então piloto da Ferrari foi coberto por uma bola de fogo e teve múltiplas queimaduras graves no corpo, inclusive no rosto.

“Vi meu visor todo laranja e chamas ao meu redor. O acidente do Niki Lauda veio à minha mente. Eu não queria terminar daquele jeito, tive que sair por minhas crianças”, finalizou.

