Grupos das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2022 são definidos

Nesta segunda-feira, a Fifa realizou o sorteio dos grupos das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2022, no Catar. A competição envolverá as 55 associações da Uefa e dará 13 vagas para o maior torneio de seleções.

Como o sorteio foi realizado com base no ranking da Fifa e os países melhor posicionados foram cabeças-de-chave, poucos grupos possuem duas ou mais seleções que costumam participar dos mundiais. Os destaques ficaram para os Grupos C, com Itália e Suíça, G, com Holanda, Turquia e Noruega, e I, com Inglaterra e Polônia.

📰 CONFIRMED: Here are the groups for @UEFA‘s #WCQ on the road to #WorldCup Qatar 2022!

🤔 Which games stand out to YOU? pic.twitter.com/sLsXolLR3t

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 7, 2020