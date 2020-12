GTA IV ganha mod que deixa gráficos com cara de nova geração

GTA 4 foi lançado em 2008, mas ainda é especial para muitos jogadores. Entretanto, com o passar do tempo, o game foi ficando datado em relação seu visual. Pensando nisso, o modder Hayssam Keilany trabalha em um mod que deixará o game com visual parecido com os títulos da atual geração.

Segundo Keilany, que é um veterano em modificações em jogos, seu atual trabalho é uma nova versão do upgrade visual que ele já lançou em 2010. O novo mod terá melhorias de qualidade em efeitos climáticos, sombra e luz, reflexos, e outras coisas fascinantes.

O anúncio foi feito junto de um trailler que mostra como o visual mudou em comparação ao que foi lançado originalmente em GTA 4. Nele, é possível ver muitos dos efeitos gráficos criados por Hayssam em seu mod.

E aí, o que vocês acharam da repaginada no visual de GTA 4? Curtiram? Contem para nós na seção de comentários!