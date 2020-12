GTA Online: trailer mostra Cayo Perico Heist, a nova região do game

GTA Online finalmente teve a sua nova região revelada. Cayo Perico Heist será uma ilha paradisíaca onde as novas missões do modo serão realizadas. Um trailer divulgado durante a premiação The Game Awards 2020 mostrou mais detalhes do local. O novo conteúdo chegará gratuitamente no dia 15 de dezembro para todas as plataformas nas quais GTA 5 está disponível.

O anúncio, embora esperado, frustrou muitos jogadores que apostavam na revelação de GTA 6 no evento. Tamanha era a empolgação que a hashtag com o nome do jogo estava entre os Trending Tops mundiais. Muitos aumentaram suas esperanças justamente depois do teaser da nova ilha, cuja localização geográfica mostrava uma estrava parecida com um número seis.