Guardiola chega a 700 jogos como técnico no sábado e brinca sobre data de aposentadoria

Pep Guardiola completa neste sábado (5) uma nova e importante marca da carreira. Assim que acabar Manchester City x Fulham, partida marcada para 12h (de Brasília), com transmissão ao vivo do FOX Sports, o catalão alcançará 700 jogos como treinador.

O comandante do City falou do assunto nesta sexta-feira (4), em entrevista coletiva antes do embate pela Premier League, e até brincou ao “marcar” uma data para sua aposentadoria do futebol.

“Sim, farei mais 700 jogos… e depois vou me aposentar”, brincou Guardiola, para depois falar mais sério. “Quando você começa, nunca espera [atingir essa marca]. É bom ter 700 jogos e tão poucas derrotas. Quero dividir esse número com todos os atletas e profissionais que trabalhei em Barcelona B, Barcelona, Bayern de Munique e aqui. Juntos, fazemos coisas incríveis, e espero que possamos fazer mais ainda no futuro”.

Guardiola faz careta durante partida entre Real Madrid e Manchester City, em fevereiro de 2020 Mateo Villalba / Getty Images

Volante de Barcelona, Roma, Brescia, Al-Ahli, Dorados de Sinaloa e seleção espanhola, Guardiola começou como treinador na temporada 2007-08, quando levou o Barça B ao título da terceira divisão do Campeonato Espanhol.

Desde então, Guardiola acumula troféus: 30 ao todo, sendo 14 no time principal do Barcelona, 7 no Bayern e mais 8 no Manchester City, que dirige desde 2016 e com quem tem contrato até junho de 2023.

Na atual temporada, o técnico já garantiu o Manchester City nas oitavas de final da Champions League e tenta fazer o time subir na tabela do Campeonato Inglês. O clube é o 11º colocado, com 15 pontos, seis abaixo dos líderes Tottenham e Liverpool, mas com um jogo a menos que os concorrentes.