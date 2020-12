Guardiola diz em que Gabriel Jesus é o ‘melhor atacante do mundo’ e ignora seca de gols pelo City

Vivendo uma seca de gols no Manchester City, Gabriel Jesus não marca desde a partida contra o Liverpool, há sete partidas. No entanto, o brasileiro segue com a total confiança do técnico Pep Guardiola.

O espanhol, em entrevista coletiva antes da partida contra o West Bromwich nesta terça-feira (15), rasgou elogios ao atacante ex-Palmeiras e disse ‘amar’ o que Jesus faz.

“É, ele vai marcar logo. Eu o vejo todos os dias e amo o que ele faz”, começou por afirmar.

“Eu quero seus gols, mas sua contribuição o faz ser o melhor atacante do mundo em fazer coisas que qualquer outro atacante pode fazer pelo time. Recuperar a bola, pressionar alto o adversário – ele nos ajuda a fazer isso“, ressaltou Guardiola.

O Manchester City está apenas na 9ª colocação na tabela de classificação da Premier League. Os Citizens possuem 19 pontos após 11 rodadas disputadas, seis pontos a menos que o atual líder Tottenham.

Nesta segunda-feira (14), o clube inglês soube seu adversário nas oitavas de final da Uefa Champions League. O City irá enfrentar o Borussia Monchengladbach.