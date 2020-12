‘Guerra política’ em eleição tem denúncias de vazamento de dados e batalha nos tribunais

O Internacional decidirá quem será o seu novo presidente nesta terça-feira (15). Porém, o processo eleitoral tem sido conturbado nos bastidores e ficará marcado também por um imbróglio inédito: dias antes do pleito, pela primeira vez na história do clube, uma das chapas precisou recorrer à Justiça comum para permanecer na disputa.

Com acusações ilegalidades cometidas por integrantes da Chapa 03, que tem José Aquino Flores de Camargo como representante máximo, a chapa obteve uma liminar após ter sido cassada para poder participar da eleição contra a Chapa 05, que tem Alessandro Barcellos como candidato.

A ESPN teve acesso a documentos internos do Internacional e do despacho emitido pelo TJ-RS viabilizando a candidatura da Chapa 03 e traz no texto abaixo todos os detalhes do processo eleitoral da agremiação colorada, que, enfim, terá o segundo turno da eleição nesta terça, mas ainda sob o risco de se “judicializar” o processo de escolha de seu novo mandatário por meses.

Na última quinta-feira (10), Najla Rodrigues Diniz, representando a Chapa 07 (Inter Sem Fronteiras), Victor Grunberg, da Chapa 05 (O Inter Pode Mais), e Vitor Dal Forno Junior, da Chapa 09 (Sócio Independente Colorado), enviaram um documento de 18 páginas para Lauro Strazzabosco Dorneles, presidente interino da Comissão Eleitoral do Internacional, pedindo a impugnação da Chapa 03.

O ato aconteceu após Lennon Haas e Thiago Suman denunciarem possíveis atos irregulares envolvendo a Chapa 03. Segundo o material divulgado pelos jornalistas, dados pessoais dos sócios do clube e sem autorização estariam sendo repassados em um grupo de WhatsApp com fins de campanha eleitoral. Integrantes da Chapa 03, cujo candidato, vale lembrar, é José Aquino Flores de Camargo, teriam tido acesso a uma lista com nomes, documentos, e-mails, telefones, endereços e até mesmo os estados civis de associados.

As denúncias foram publicadas no Twitter e no YouTube, embora posteriormente uma liminar requerida pela Chapa 03 tenha exigido a retirada do conteúdo do ar de uma das plataformas, classificando o material como “notadamente falso”. Entretanto, a decisão não apresentou critério de análise pericial ou justificativa com relação à autenticidade; as mesmas mensagens foram também levadas à Comissão Eleitoral do clube.

Tal vazamento, se confirmado, feriria a Lei Geral de Proteção de Dados. Lei nº 13.709/2018, que passou a vigorar em setembro de 2020, como também o regulamento eleitoral de 2020 do Internacional, que proíbe o uso de informações pessoais dos sócios com fins de campanha. Após um processo de investigação interno no clube, as demais chapas ainda tiveram acesso aos áudios do conselheiro eleito Luis Carlos Freitas Hauber, simpatizante da Chapa 03 e mencionado publicamente como “futuro” responsável pelas relações com consulados [unidades de grupos de torcedores do Inter espalhados pelo país], no qual ele pede votos para a ‘Reage Inter’.

Além disso, pessoas supostamente ligadas à Chapa 03 estavam fazendo contatos com consulados do Internacional espalhados pelo país a fim de angariar votos. O conselheiro eleito Alfredo Somorowsky, candidato à reeleição pela Chapa 03, é mencionado como um dos articuladores para àqueles que necessitassem acesso aos contatos de associados. Thiago Suman apresentou inúmeros ‘prints’ de conversas por mensagens de texto de um grupo intitulado ‘Reage Inter Consulados’, nos quais pessoas voltam a pedir votos.

No mesmo grupo, existe ainda o compartilhamento de uma tabela de Excel com os dados dos associados do município de Tubarão, em Santa Catarina. O arquivo foi criado em nome de um funcionário contratado do clube, Gabriel Lagoas, ator que interpreta o Saci, mascote do Inter, na maioria dos jogos (já foi aberto um processo interno para investigar o envolvimento de Lagoas). Uma “lista” de associados do município gaúcho de Frederico Westphalen é também mencionada como de “extrema importância, para podermos fazer o trabalho de visitar pessoalmente o associado e pedir o voto”.

Nos áudios que foram vazados, Luis Carlos Freitas Hauber, conhecido como Lilico, pede sigilo em relação ao compartilhamento de tal lista, que tem dados pessoais dos associados, infringindo o regulamento eleitoral do clube e o ofício 27/2020. Vale ressaltar que neste grupo estariam presentes o coordenador da campanha da Chapa 03, um dos candidatos à vice-presidência de gestão e diversos representantes de consulados do Internacional.

“A utilização de listas associativas na busca de votos acaba por infringir o regulamento eleitoral através do artigo 25, parágrafo único, e também da orientação advinda do Conselho Deliberativo, encaminhada no of. 027/2020, que em razão da vigência da LGPD, estaria vedada a utilização de dados de sócios, mesmo aqueles fornecidos em processos eleitorais anteriores. Tal comportamento comprova a manipulação da eleição, além de ficar claro o uso da estrutura do clube em benefício próprio ou de terceiros, o que é inadmissível”, relatou à ESPN Mateus Marques, advogado das chapas 05, 07 e 09.

A lista ainda trazia dados atualizados no dia 5 de outubro de 2020. Ou seja, todos os presentes no arquivo estavam aptos a votar na eleição desta terça-feira (15).

O caso foi levado à Comissão de Ética e Disciplina do Internacional, que acatou o pedido das três chapas e montou uma espécie de tribunal com um relator e outros cinco votantes. O resultado foi de 4 a 2 a favor da cassação.

Logo após a medida, a Chapa 03, encabeçada por José Aquino Flores de Camargo, procurou a Justiça comum para obter uma liminar e retornar à disputa eleitoral. A ESPN conversou brevemente com o candidato por telefone na última sexta-feira (11), que disse que o caso “era um absurdo” e que recorreria até o final para conseguir disputar o pleito.

A reportagem teve acesso ao documento expedido pelo Tribunal da Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJ-RS). Ainda na última sexta-feira, a juíza Viviane Solto Sant Anna assinou a decisão tomada pela 9ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de Porto Alegre e concedeu a liminar para que a Chapa 03 disputasse a eleição.

A alegação para que a liminar fosse concedida foi de que o Conselho de Ética do Internacional não possuía escopo para caçar uma chapa. Além disso, a Lei de Proteção de Dados não foi aplicada no caso, inviabilizando o principal argumento da acusação. Dessa forma, o despacho reforça que o caso não poderia ser decidido pela Comissão Eleitoral, mas não nega que uma irregularidade teria sido cometida.

Veja abaixo um trecho da liminar

“Quanto à alegada Lei Geral de Proteção de Dados, vigente desde setembro deste ano, ainda não há prevista punição para este caso, em razão de que as punições somente passam a ter vigência a partir de agosto do próximo ano, pelo que não incide no caso concreto.

Entretanto, pelo mesmo motivo acima referido, em contrário senso, deve ser acolhida a reinclusão cautelar e de urgência da chapa 3 no pleito, pelo fato de que não há qualquer previsão estatutária, regimental ou regulamentar de sanção de exclusão de chapa da disputa, em razão dos fatos ocorridos. As normas do clube preveem tão somente a punição do associado que cometeu o ato, não possibilitando a extensão dos efeitos do ato à impugnação da chapa na disputa. A impugnação da chapa só é prevista em caso de registro, em situações específicas elencadas.

A alegação de que os casos omissos são decididos pela comissão eleitoral não é suficiente para justificar essa decisão, já que, nesse caso, a comissão tem poder para decidir, mas sempre nos limites das normas do clube, que, em dispositivo algum, prevê a exclusão da chapa da disputa.

Desse modo, tenho que há demonstrada suficiente verossimilhança nas alegações dos autores, de que não se deve punir a chapa 3 pela atitude de um ou dois de seus simpatizantes ou integrantes, tendo em vista, por ora, a inexistência de previsão normativa do clube para tal punição.”

“Isso virou uma verdadeira lambança”

O ESPN.com.br entrou em contato também com Claudio Lamachia, advogado de José Aquino Flores de Camargo e que entrou com a ação na Justiça comum para a obtenção da liminar que permitiu a reintegração da Chapa 03 na eleição.

“O que a decisão judicial disse é que não há previsão legal no estatuto do Internacional ou nos regimentos eleitorais para se ter cassação de uma chapa, se eventualmente o fato tivesse acontecido, se vinculasse a chapa. Sou advogado do doutor Aquino Flores de Camargo. Tem uma acusação que foi feita de que teriam sido utilizadas listas do Internacional com dados dos associados. O Aquino disse que jamais usou e que não autorizou ninguém a usar isso. Não houve crime algum. Não existe prova dessa acusação.”

“Mesmo sem provas, o fato alegado pela Chapa 05 faz parte de uma sindicância feita dentro do Inter para saber se houve vazamento e para qual chapa foi feita o vazamento. Isso virou uma verdadeira lambança. Mas nada disso tem a ver com a Chapa 03 e menos ainda com o José Aquino Flores de Camargo. Não tenho nada a ver com o processo interno no Inter, mas ele precisará ser provado ou não. Caso seja provado, precisará ter relação direta com a Chapa 03, o que não tem. Mesmo que tenha vinculação, não existe crime. Porque não há regramento desse tipo no Inter, que possa dar a condição de um sujeito retirar ou cassar alguma chapa”, disse o advogado.

Com a obtenção da liminar na Justiça comum, a Chapa 03 poderá disputar o pleito desta terça-feira, uma vez que a parte envolvida na disputa é o clube, que não vai recorrer da decisão. Com isso, José Aquino Flores de Camargo concorrerá contra a Chapa 05, encabeçada por Alessandro Barcellos.

