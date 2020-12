Guia Jumper Brasil da temporada 2020-21 da NBA

A temporada 2020-21 da NBA começa nesta terça-feira e o Jumper Brasil, em sua 15ª campanha de cobertura, preparou um guia com tudo o que você precisa saber. A partir de 21h (horário de Brasília), a bola sobe para Golden State Warriors x Brooklyn Nets. Em seguida, tem Los Angeles Clippers x Los Angeles Lakers. Saiba sobre todos os favoritos, quem vem para brigar por playoffs e quem vai fazer figuração na nova campanha.

Por conta da pandemia do coronavírus, a temporada 2019-20 foi interrompida em 11 de março. A liga votou pelo retorno em uma espécie de “bolha”, no complexo da Disney, onde 16 times com maiores possibilidades de classificação aos playoffs, concluíram a fase regular. Nenhum caso de COVID-19 foi confirmado naquele período e, após três meses de “confinamento”, o Los Angeles sagrou-se campeão pela 17ª vez, igualando com o Boston Celtics o maior número de títulos da NBA.

De forma geral, a temporada da NBA começa no fim de outubro e termina em junho. Depois, é feito o draft e, no início de julho, é aberta a agência livre. Com todos os atrasos, a liga resolveu retomar suas atividades com menor tempo do que o normal, acelerando todos os processos para que houvesse a loteria do draft (quando as bolinhas decidem quais times terão as primeiras escolhas), o recrutamento, a free agency, pré-temporada e, por fim, os jogos. A temporada terá 72 partidas, dez a menos que as tradicionais 82 e a edição de 2021 do Jogo das Estrelas foi cancelada. Veja como aconteceu.

Draft 2020 da NBA

No dia 18 de novembro, ocorreu o recrutamento dos jogadores para a temporada 2020-21. Por conta da pandemia, o draft aconteceu de forma virtual, diferentemente dos anos anteriores. Dono da primeira escolha, o Minnesota Timberwolves selecionou o ala-armador Anthony Edwards (Foto AFP). O Golden State Warriors optou pelo pivô James Wiseman, enquanto o Charlotte Hornets indicou LaMelo Ball. Nenhum brasileiro foi nomeado.

Curiosidades do mercado

A agência livre começou no dia 20 de novembro. No entanto, algumas das principais movimentações ocorreram antes mesmo da abertura do mercado para jogadores sem contrato.

O Los Angeles Lakers, campeão em 2019-20, recebeu o armador Dennis Schroder, o veterano Wesley Matthews e os pivôs Marc Gasol e Montrezl Harrell, mas perdeu Rajon Rondo para o Atlanta Hawks, Avery Bradley para o Miami Heat, Dwight Howard e Danny Green para o Philadelphia 76ers e JaVale McGee, para o Cleveland Cavaliers. Ou seja, ficou sem diversos atletas importantes da rotação, incluindo três antigos titulares da fase regular. Com as mudanças, LeBron James, que atuou como armador na campanha passada, volta a ser ala em 2020-21.

Chris Paul (Foto AFP) foi trocado para o Phoenix Suns, causando euforia entre seus torcedores. Por conta de uma contratação deste peso, o time do Arizona, que saiu da “bolha” de Orlando invicto, mas sem a classificação para os playoffs, projetou-se como um real candidato aos playoffs na concorrida conferência Oeste. O ala-pivô Jae Crowder, ex-Miami Heat, também chegou.

O Milwaukee Bucks tentou dar o “pulo do gato”, mas acabou punido, perdendo uma escolha do draft do ano que vem. O time fez um acordo com o Sacramento Kings para ter Bogdan Bogdanovic, que era agente livre restrito. Bogdanovic, primeiro, teria de aceitar a proposta do Kings para, depois, ser trocado para o Bucks. Mas a diretoria do time californiano não conversou com o atleta, que rejeitou a oferta e foi para o Atlanta Hawks. Ao menos, o Bucks recebeu o ótimo defensor Jrue Holiday.

O ala Gordon Hayward poderia optar por permanecer no Boston Celtics por mais um ano, por US$34 milhões. Jogador e diretoria entraram em acordo para tentar negociar Hayward com o Indiana Pacers. Houve conversa, mas o negócio emperrou quando o Celtics pediu, em troca, Victor Oladipo e TJ Warren. O Pacers negou, Hayward declinou a opção de seu contrato e fechou com o Charlotte Hornets por US$120 milhões por quatro temporadas. O time de Massachusetts, porém, não saiu perdendo totalmente e recebeu escolhas de segunda rodada, mas o mais importante foi uma trade exception de US$28.5 milhões, a maior de todos os tempos. Com isso, o Celtics pode utilizar a exceção com qualquer equipe para obter algum astro em troca.

Ao contrário da offseason passada, quando times formaram diversas duplas fortes, a agência livre não teve tantos atrativos e os principais nomes renovaram com suas equipes. Outras extensões foram acertadas agora, deixando a próxima free agency enfraquecida.

Giannis Antetokounmpo assinou o maior contrato de todos os tempos com o Milwaukee Bucks. Em seguida, Rudy Gobert fez o mesmo com o Utah Jazz e, agora, é o pivô mais bem pago da história, o terceiro mais lucrativo entre todos os jogadores. Antes, outros astros optaram pelo mesmo, como LeBron James, Jayson Tatum, Donovan Mitchell, Brandon Ingram, Bam Adebayo, Paul George, Damian Lillard, além de Bradley Beal, De’Aaron Fox e CJ McCollum.

A novela Houston Rockets precisa ser contada em diversos capítulos, mas vamos resumir.

Após ser eliminado pelo Los Angeles Lakers na semifinal de conferência, James Harden (Foto AFP) criticou a diretoria e pediu reforços para que rodeassem Russell Westbrook e ele de talentos.

Dias depois, Mike D’Antoni, em comum acordo com o time, deixou o Rockets e foi ser assistente de Steve Nash no Brooklyn Nets. Daryl Morey, então GM, desligou-se e foi para o Philadelphia 76ers.

Robert Covington foi trocado para o Portland Trail Blazers, enquanto Austin Rivers não quis renovar e foi para o New York Knicks.

Westbrook, alegando incompatibilidade com Harden e seu estilo de jogo, pediu para ser trocado e, rapidamente, seu desejo foi atendido. O armador, agora, é do Washington Wizards. No câmbio, chegou John Wall, que não joga uma partida oficial há dois anos. DeMarcus Cousins (outro que não atua há bastante tempo) e Christian Wood, ex-Detroit Pistons, chegaram para a mesma posição. Só um vai ser o titular.

Harden pediu para ser trocado, de preferência para o Brooklyn Nets e alegou que não teria um time competitivo ao seu lado.

Harden não atendeu ligações da diretoria e do novo técnico, Stephen Silas, enquanto curtia férias. Ele demorou a se apresentar e só o fez depois que a pré-temporada havia começado, perdendo todo o período de treinamentos com a equipe.

Brooklyn Nets, Philadelphia 76ers, Miami Heat, Boston Celtics, Toronto Raptors, Milwaukee Bucks e Golden State Warriors se interessaram por uma negociação envolvendo Harden. Nets, Warriors, Bucks e Heat saíram do páreo, oficialmente, enquanto Sixers, Celtics e Raptors são os atuais candidatos a colocar um fim na novela que luta para não acabar.

Melhores jogadores por posição

O tradicional ranking dos melhores jogadores por posição também foi destaque no Jumper Brasil. Em votação entre os membros do site, listamos os 100 melhores atletas para 2020-21.

Armador: Luka Doncic (Foto AFP)

Ala-armador: James Harden

Ala: LeBron James

Ala-pivô: Kevin Durant

Pivô: Nikola Jokic

Previsões

O Jumper Brasil se reuniu para estudar as possíveis posições das equipes na temporada 2020-21, de acordo com seus elencos, ambições na nova campanha, lesões e possíveis trocas de jogadores de impacto para chegar a uma conclusão.

O Brooklyn Nets, agora com Kevin Durant e Kyrie Irving saudáveis, além de toda a base que chegou aos playoffs na última temporada, vai brigar pelo primeiro lugar da conferência Leste. Já o Milwaukee Bucks, que por mais que tenha conseguido fazer um upgrade na armação (chegada de Jrue Holiday para o lugar de Eric Bledsoe) e renovado com o astro Giannis Antetokounmpo, detentor dos dois últimos prêmios de MVP, no papel, tem elenco inferior ao Nets. O Boston Celtics e o Miami Heat, que se enfrentaram na semifinal de conferência, ocupam a terceira e a quarta posição, respectivamente. O quinto é o Philadelphia 76ers, com mudanças em quadra e fora dela. Já o Toronto Raptors, sem seus dois melhores pivôs (Marc Gasol foi para o Los Angeles Lakers, enquanto Serge Ibaka, para o Los Angeles Clippers), é o sexto, seguido por Indiana Pacers, que praticamente não mudou seu elenco. Por fim, o Washington Wizards chegaria aos playoffs, de acordo com a nossa equipe, por conta das presenças de Russell Westbrook e Bradley Beal.

No Oeste, os times de Los Angeles ocupam as duas primeiras colocações, com o Denver Nuggets em terceiro. O Phoenix Suns recebeu Chris Paul, vindo do Oklahoma City Thunder e pretende dar um grande salto em 2020-21. O quinto é o Utah Jazz, com a mesma base da temporada passada, com o Portland Trail Blazers, que se reforçou com Robert Covington, ex-Houston Rockets. O Dallas Mavericks, do candidato ao MVP Luka Doncic, é o sétimo. O Golden State Warriors, finalista por cinco temporadas consecutivas, ficou fora dos playoffs de 2019-20 justamente por problemas com seus principais atletas (Stephen Curry e Klay Thompson), além das saídas de Kevin Durant (para o Brooklyn Nets) e DeMarcus Cousins (hoje no Houston Rockets). Agora, o Thompson está fora mais uma vez, enquanto as contratações não foram de peso e existe dúvida em relação ao potencial de James Wiseman para o seu primeiro ano na liga, após ter feito apenas três jogos no basquete universitário. Assim, o Warriors foi projetado para a oitava posição.

Adotado durante a “bolha”, o play-in permanece para a nova temporada. Agora, os seis primeiros de cada conferência estarão classificados para os playoffs diretamente, enquanto sétimo e oitavo disputarão um torneio contra nono e décimo, para definir o chaveamento da fase de mata-matas.

Leste

1- Brooklyn Nets

2- Milwaukee Bucks

3- Boston Celtics

4- Miami Heat

5- Philadelphia 76ers

6- Toronto Raptors

7- Indiana Pacers

8- Washington Wizards

9- Atlanta Hawks

10- Chicago Bulls

11- Orlando Magic

12- Charlotte Hornets

13- Detroit Pistons

14- Cleveland Cavaliers

15- New York Knicks

Oeste

1- Los Angeles Lakers

2- Los Angeles Clippers

3- Denver Nuggets

4- Phoenix Suns

5- Utah Jazz

6- Portland Trail Blazers

7- Dallas Mavericks

8- Golden State Warriors

9- Houston Rockets

10- New Orleans Pelicans

11- Minnesota Timberwolves

12- Memphis Grizzlies

13- San Antonio Spurs

14- Sacramento Kings

15- Oklahoma City Thunder

Favoritismo ao título

Segundo as casas de apostas, o Los Angeles Lakers é o favorito, seguido por Brooklyn Nets, Milwaukee Bucks e Los Angeles Clippers. Boston Celtics, Philadelphia 76ers, Miami Heat, Denver Nuggets, Golden State Warriors e Toronto Raptors também entram na lista. Novo blog da casa, o Tok Certo vai trazer, ao longo de toda a temporada, dicas de apostas.

1. Lakers- 3.75

2. Nets- 6.5

3. Bucks- 6.5

4. Clippers- 7.0

5. Celtics- 16.0

6. Sixers- 16.0

7. Heat- 18.0

8. Nuggets- 21.0

9. Warriors- 21.0

10. Raptors- 26.0

O astro Luka Doncic é o favorito ao prêmio de MVP. Segundo as casas de apostas, o jogador do Dallas Mavericks lidera, seguido por Giannis Antetokounmpo e Stephen Curry. No operador Ceasars Sportsbook, Doncic já atraiu mais votos sozinho do que o atual bicampeão do prêmio, Anthony Davis e LeBron James somados. Confira como estão as odds de aposta no momento, segundo o Ceasars:

1. Luka Doncic (Mavericks) – +400

2. Giannis Antetokounmpo (Bucks) – +450

3. Stephen Curry (Warriors) – +750

4. Anthony Davis (Lakers) – +800

5. LeBron James (Lakers) – +850

6. Kawhi Leonard (Clippers) – +1400

7. Kevin Durant (Nets) – +1500

8. James Harden (Rockets) – +1500

9. Damian Lillard (Blazers) – +2000

Fantasy

Para a temporada 2020-21, o Jumper Brasil estabeleceu cinco ligas para os fãs do jogo virtual, com premiações e Lives exclusivas para o assunto. Comandado por Vinicius Donato, o fantasy reuniu mais de 200 leitores, que ainda incorporou outras sete ligas NBA Brasil. Além do fantasy tradicional, teremos mais uma edição do Daily Fantasy (aquele que você indica os melhores jogadores da rodada) e disputa com outros membros do site.

Onde ver

Band, ESPN e SporTV vão transmitir jogos para a TV brasileira. Teremos partidas todos os dias, além do League Pass. Para maior comodidade, criamos um espaço chamado Onde Ver e a programação já se encontra disponível. Fizemos, também, o calendário de transmissões e você pode encontrar aqui.

Lives Jumper Brasil

De segunda a quinta, às 20h02 (horário de Brasília), nossa equipe estará repercutindo tudo o que acontece na NBA, além de fantasy, dicas de apostas e muito mais. Nesta terça-feira, entretanto, faremos uma Live especial sobre o início da temporada 2020-21.

