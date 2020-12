Guilherme Bellintani é reeleito e será o presidente do clube no próximo triênio

Os sócios do Bahia reelegeram Guilherme Bellintani como presidente do clube para os próximos três anos, neste sábado, em eleição com 12 mil votos.

O atual mandatário venceu levando 9941 votos, cerca de 86%. Ele disputava com Lúcio Rios, que faturou 1648 votos.

“Quem acha que, para a gente, ter 86% dos votos é sinal de aprovação plena… Quem nos conhece sabe que não pensamos assim. É uma demonstração de confiança, mas não de aprovação total. Sabemos que precisamos avançar mais do que avançamos”, disse o presidente, completando.

“Não deitaremos no confortável número de 86%. Isso aumenta a nossa responsabilidade e inquietação, porque isso significa que as pessoas disseram: “Vocês evoluíram, mas também falharam; mas a gente continua confiando que vocês são as pessoas corretas para corrigir os próprios erros e ampliar os acertos”. Portanto, vejo 86% dos votos com muita humildade, tranquilidade e como lição de que aqueles que estão confiando em nós estão também cientes e nos avaliando a cada dia, e vão nos avaliar nos próximos três anos”, afirmou o dirigente.

Guilherme Bellintani, presidente do Bahia, durante entrevista coletiva Felipe Oliveira/EC Bahia

Durante o pronunciamento, Guilherme Bellintani agradeceu pela confiança dos sócios. Além disso, deixou claro que conta até mesmo com as cobranças para fazer um clube melhor.

“Não cabe na democracia do Bahia, no grau de profissionalismo que atingimos e que ainda queremos atingir, também dentro de campo, a percepção de que um resultado tão expressivo é como um cheque em branco para nós. Nos vigiem, nos cobrem e façam que nós fizemos na eleição, um bom debate a favor do Esporte Clube Bahia. O debate inquieto de quem sabe que avançamos muito nos últimos anos, muito, mas que ainda é pouco para o que a gente quer. É demais para o que a gente tinha, mas é pouco para o que a gente merece”, finalizou.