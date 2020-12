Guilherme Nunes reestreia no Santos e ganha elogios de Cuca: “Deu equilíbrio”

Guilherme Nunes reestreou pelo Santos no segundo tempo da derrota por 4 a 1 para o Flamengo no último domingo, no Maracanã, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O meio-campista entrou numa “fogueira”, substituiu Alison e ganhou elogios do técnico Cuca em entrevista coletiva.

“Guilherme Nunes entrou bem, deu um equilíbrio e saída de bola. Deu uma equilibrada boa”, disse o treinador.

Aos 22 anos, Guilherme voltou a atuar pelo elenco profissional do Peixe depois do empréstimo à Portuguesa na disputa da Série A-2 do Campeonato Paulista.

Guilherme Nunes é canhoto, pode atuar como primeiro ou segundo volante e vive a expectativa de finalmente se firmar no grupo principal alvinegro. Ele tem apenas sete jogos pelo clube no total.