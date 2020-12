Guiomar joga pá de cal no túmulo de marido morto e assume paixão · .

Guiomar (Claudia Netto) se entregará novamente ao amor em Flor do Caribe jogando uma pá de cal em seu status de viúva do pai de Alberto (Igor Rickli). Ela terá um encontro romântico com Duque (Jean Pierre Noher) e esticará o momento até o dia raiar. Sem se importar com Dionísio (Sérgio Mamberti), a socialite levará o estelionatário da novela das seis para passar a madrugada na área externa da mansão da família Albuquerque.

“Bela, linda, talentosa e poliglota”, dirá o avô de Amaralina (Sthefany Brito) no final do encontro dos dois. “E cansada. Reparou que o dia amanheceu, Duque? Hora de ir embora!”, responderá a sogra de Ester (Grazi Massafera), preocupada com o horário.

Nas nuvens, o falsário dirá que não se importa com o dia amanhecendo e tentará beijar a amada. Porém, a personagem de Claudia Netto desviará do carinho: “Já pensou se o velho matusalém nos pega aqui?”, soltará.

Duque e Guiomar em clima de romance

“Não me incomodo, que prendam ou me matem. Vem comigo, vamos continuar essa noite em algum outro lugar, mais tranquilo, mais seguro”, responderá o apaixonado, sem ligar para o restante do mundo. Mas Guiomar será mais contida e rejeitará a continuação do encontro repentino: “Outro dia!”, retrucará a senhora.

Conformado, Duque partirá, mas conseguirá dar um beijo de despedida no novo amor: “Eu vou, mas com o coração partido”, finalizará o falsário.

Com a estreia da novela Nos Tempos do Imperador adiada para 2021, a Globo definiu a reprise de Flor do Caribe como substituta da reapresentação de Novo Mundo. Além dos spoilers, o. publica diariamente o resumo da novela das seis que a emissora reprisa devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em Flor do Caribe e outras novelas.