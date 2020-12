Guiomar revela segredo sujo sobre morte do marido e abala Alberto · .

No dia do aniversário de morte de seu marido, Guiomar (Claudia Netto) revelará um segredo sujo e que abalará Alberto (Igor Rickli) em Flor do Caribe. A madame contará ao filho que Dionísio (Sérgio Mamberti) foi o responsável pelo grave acidente de carro que o pai sofreu e que acabou por tirar sua vida na novela das seis da Globo.

A verdade sobre a morte de Fernando, pai de Alberto, virá à tona quando o empresário presenciar um bate-boca do avô com viúva. A dondoca acusará o sogro de ser o responsável pelo acidente que matou seu grande amor.

“Hoje faz 15 anos que o seu filho, Fernando, se acabou naquele acidente de automóvel medonho e estúpido. E que jamais teria ocorrido se… Você sabe muito bem qual foi a razão”, vai se queixar a mulher, que terá que ouvir o idoso tentar justificar a tragédia

“Eu sei perfeitamente, Guiomar. Ele estava dirigindo alcoolizado”, lembrará. “A questão é por que ele bebeu tanto aquele dia?”, retrucará a senhora. Alberto ouvirá toda a discussão e decidirá acompanhar a mãe até o cemitério.

No caminho, ele pedirá uma explicação sobre tudo que ouviu. Guiomar revelará a verdade, ao falar que o pai do loiro morreu por desgosto ao descobrir o passado nazista de Dionísio. “O que matou o seu pai foi o passado monstruoso daquele velho maldito. Foi ele o responsável pela morte do Fernando”, soltará.

Desconfiança

De volta à mansão, Alberto olhará o porta retrato com a imagem de Fernando e Guiomar, com sofrimento. A mãe chegará e perguntará se ele está com saudade. “Essa história que você me contou, que meu pai sofreu um acidente de carro porque ele descobriu o passado do seu Dionísio… Foi isso mesmo? Foi esse o real motivo do acidente?”, questionará o vilão.

“Mesmo que seu avô diga o contrário, foi exatamente como eu te contei”, confirmará a madame. Alberto ficará em dúvida se o motivo teria sido suficiente para o pai encher a cara, sair de carro transtornado e jogar o carro em um muro, mas Guiomar não mudará sua versão.

“Alberto, seu pai descobriu que o seu avô era um delator, um carrasco, que mandou dezenas de pessoas para a morte. Você não acha que isso é motivo suficiente pra enlouquecer qualquer pessoa? Principalmente um homem como sei pai, pacífico, tolerante, incapaz de fazer mal”, elencará a mulher.

Alberto esclarecerá que acha estranho o avô não ter contado sobre seu passado a seu pai, já que nunca fez questão de esconder nada dele. “Você foi induzido pelo seu avô, a vê-lo e admirá-lo como um grande herói. E mesmo sabendo que seu avô ‘combateu’ ao lado dos inimigos, você não se incomoda com isso. Mas seu pai, não. Seu pai não suportou saber a verdade”, esclarecerá a dondoca.

Igor Rickli em cena em Flor do Caribe

Resumo dos capítulos

Segunda, 28/12 (Capítulo 103)

Amadeu termina o namoro com Isabel. Hélio aceita a proposta feita por Dionísio. Isabel resolve deixar a república. Samuel comenta com Ester que desconfia de que Klaus Wagner seja o próprio Dionísio. Maria Adília revela a Lino que é sua mãe e os dois se abraçam emocionados. Cassiano encontra uma turmalina na mina.

Terça, 29/12 (Capítulo 104)

Maria Adília diz a Lino e Carol que só volta a Vila dos Ventos se sua chegada permanecer em segredo. Samuel aceita ajudar Duque e Cassiano na venda das pedras preciosas. Natália estranha o desaparecimento de Doralice. Taís conta para Ester que desistiu de ficar com Hélio.

Cassiano e Duque não contam para Amaralina sobre a pedra preciosa. Isabel copia documentos que Ester encontrou na mansão de Dionísio sobre Klaus Wagner. Alberto surpreende Ester com Cassiano.

Quarta, 30/12 (Capítulo 105)

Ester entrega a pasta com os documentos a Isabel para que Alberto não a veja. Isabel aconselha Cassiano a recolocar os documentos no lugar, antes que Dionísio perceba sua falta. Amaralina discute com Duque e afirma que não queria que ele fosse seu avô. Guiomar se oferece para ajudar Duque a encontrar Amaralina. Duque faz as pazes com Amaralina e a presenteia com um carro.

Quinta, 31/12 (Capítulo 106)

William não se conforma com a ausência de Doralice. Doralice ajuda as beatas a dar comida aos pobres. Samuel se oferece para levar a turmalina da Paraíba para ser avaliada em Natal e recusa qualquer segurança para protegê-lo.

Alberto avisa ao avô que sabe que ele colocou Hélio para prejudicar Samuel. Alberto implora a Dionísio que não faça nada contra Ester. Juliano consegue um emprego na portaria do prédio de Hélio.

Sexta, 1º/1 (Capítulo 107)

Hélio fornece informações sobre Samuel para que seja realizado seu plano. O advogado diz a Ester que ela tem chances de ficar com a guarda da Laurinha. Maria Adília avisa a Lino que, por enquanto, não pode ficar em Vila dos Ventos.

Candinho tem um sonho com sua mãe. Samuel leva Quirino ao Flor do Caribe para distrair o amigo. Veridiana, Dadá e Candinho se surpreendem ao se deparar com Maria Adília em sua casa.

Sábado, 2/1 (Capítulo 108)

Maria Adília pede perdão para Veridiana e a família se abraça emocionada. Amaralina entrega os documentos pedidos por Lindaura e começa a trabalhar na empresa. Maria Adília confessa à mãe que está com medo de ter voltado. Arruda e um capanga seguem Samuel, que pega o ônibus para Natal.

Ester conta a Cassiano que Laurinha tem se comportado de maneira estranha, principalmente na presença de Alberto. Guiomar revela a Alberto que Fernando morreu por causa de Dionísio. Alberto e Dionísio discutem. Arruda sequestra Samuel.

