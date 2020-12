Gustavo Roman, narrador do DAZN, morre vítima da Covid-19

Morreu nesta quinta-feira aos 45 anos o narrador e comentarista Gustavo Roman, vítima da Covid-19. O jornalista estava em tratamento nos Estados Unidos e contava a rotina de recuperação nas redes sociais. Na última mensagem postada no Twitter, no dia 3 de dezembro, Roman contou que estava com pneumonia.

– Sigo em recuperação. Pelo menos o médico liberou que minha Irma trouxesse meu laptop e mais um livro pra ler. Preciso só melhorar a respiração e os pulmões. Os médicos acham que estou com uma pneumonia viral. E que é só questão de tempo pra tudo isso passar. Sigo forte na briga! – disse na última postagem em que fez.

Em nota, o DAZN lamentou a morte do colaborador.

– O DAZN lamenta profundamente a morte precoce de Gustavo Roman, com quem tivemos o prazer de contar como narrador e comentarista de eventos de tênis nos últimos meses. Nossos sentimentos estão com os familiares neste momento – disse a empresa.

Gustavo Roman era dono de um acervo gigante com mais de 16 mil jogos desde 1950. Ele também foi escritor e lançou cinco livros: “Sarriá 82: o que faltou ao futebol-arte?”, “No campo e na moral – Flamengo campeão brasileiro de 1987”, “150 curiosidades das Copas do Mundo” e “Raça, Amor e Paixão – Os Jogos Inesquecíveis do Flamengo”.