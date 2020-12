Há exatos 13 anos, no dia 2 de dezembro de 2007, Kaká conquistou a Bola de Ouro. Com 444 pontos, o então meia do Milan superou Cristiano Ronaldo, à época no Manchester United, e Lionel Messi, do Barcelona. Kaká foi o último brasileiro a ser eleito o melhor jogador do mundo pela revista ‘France Football’. Assista a grandes lances do craque com a camisa do Milan!

Kaká foi o último brasileiro a conquistar a Bola de Ouro (Foto: AFP)