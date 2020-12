Haaland elege Sergio Ramos, Van Dijk e Koulibaly como os melhores zagueiros do mundo: ‘São físicos e inteligentes’

Sensação do Borussia Dortmund, Erling Haaland está na mira do Real Madrid para a próxima temporada. E um astro merengue tem a admiração do centroavante: Sergio Ramos.

Questionado sobre quem seria o melhor defensor do mundo, o norueguês escolheu um top 3 com o espanhol. Além de Sergio Ramos, Haaland colocou Van Dijk, do Liverpool, e Koulibaly, do Napoli, no topo.

“Acho que os três melhores zagueiros do mundo são Sergio Ramos, Van Dijk e Koulibaly. Todos os três são muito físicos, mas também muito inteligentes em campo”, disse o atacante.

Sobre o futuro, Haaland preferiu não comentar sobre uma transferência. Destacou o foco no Borussia Dortmund e na retomada da temporada, no dia 3 de janeiro, contra o Wolfsburg.

“Estabeleci uma meta para 2021, quero começar a lutar contra eles (Wolfsburg) e não parar até o final da temporada”, disse o atacante.

Haaland comemorando um dos gols marcados contra o Schalke 04 pelo Campeonato Alemão Getty Images

Aos 20 anos, Haaland impressiona pelo número de gols. Pelo Borussia Dortmund, são 33 gols em 32 jogos disputados desde que chegou no meio da temporada passada. Pelo Red Bull Salzburg, fez 28 gols em 22 jogos durante metade da temporada passada.

Atualmente, o Borussia Dortmund está na quinta colocação da Bundesliga, com 22 pontos conquistados. O Bayern lidera com 30.