Haaland no Barcelona? Candidato à presidência garante pré-acordo com atacante

Erling Haaland pode se tornar reforço do Barcelona na próxima temporada. Nesta quarta-feira (30), durante a apresentação de seu vice-presidente esportivo, o candidato Emili Rousaud garantiu ter um pré-acordo para levar o atacante para o clube.

Josep María Minguella, o escolhido do candidato para ocupar o cargo de vice, teria um acordo com Mino Raiola, agente do atleta norueguês, que adiantaria a negociação para tirar o artilheiro do Borussia Dortmund.

Rousaud relembrou o passado de Minguella no clube, com participação em negociações lendárias nas décadas de 1980 e 1990 para dar crédito ao seu ‘parceiro’ na chapa Els Millors ao Barça.

“Ele conseguiu trazer Maradona, Stoichkov, Romário, Messi e com o seu filho Ansu Fati. Ele sempre esteve presente. Em muitas das páginas importantes do clube, ele foi o protagonista”, disse o candidato.

Haaland chegou ao Borussia Dortmund em janeiro de 2020 e, rapidamente, se converteu em peça-chave do clube. Nesta temporada, atuou em 14 jogos e marcou 17 gols, sendo o artilheiro da equipe.

As eleições do Barcelona, que escolherão o sucessor de Josep Maria Bartomeu, ocorrerão no próximo dia 24 de janeiro. Além de Rousaud, outras oito pessoas lançaram suas candidaturas.