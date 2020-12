Haas condena atitude ‘abominável’ de Mazepin em caso de assédio

A Haas condenou a “atitude abominável” de Nikita Mazepin em nova polêmica. Através de um rápido comunicado em suas redes sociais, a equipe deixou claro que não apoia o russo e que está lidando com a questão internamente.

Na noite da terça-feira, o futuro piloto de Fórmula 1 postou um vídeo em suas redes sociais que gerou revolta. Na gravação, está dentro de um carro, no passageiro, e começa a filmar todos ali. Então, vira para o banco de trás, onde uma modelo está sentada com um vestido.

A alça da roupa desliza e deixa um dos seios um pouco a mostra. Nesse momento, o competidor estica o braço e começa a apalpar a mulher, que tenta afastá-lo antes de mostrar o dedo do meio.

Por conta do post, o time norte-americano veio à público se manifestar. “A Haas não tolera o comportamento de Nikita Mazepin no vídeo recentemente postado em sua rede social. Ainda, o fato de que a gravação foi colocada em seu perfil também é abominável para o time. A questão está sendo lidada internamente”, escreveu.

A Haas avaliou o episódio como abominável por parte de Mazepin (Foto: ART Grand Prix)

Ainda, a esquadra comandada por Günther Steiner afirmou que não vai mais se pronunciar sobre o caso.

Após a declaração de seu futuro time, Nikita também se desculpou publicamente. “Gostaria de me desculpar por minhas recentes ações tanto em termos de um comportamento inapropriado quanto ao fato de ter postado nas redes sociais. Lamento pela ofensa que causei e a vergonha que trouxe para a Haas”, começou.

“Preciso me segurar e me manter em um alto nível como um piloto de Fórmula 1 e sei que deixei muitas pessoas na mão. Prometo que irei aprender com isso”, completou o russo na publicação.

Mazepin já tem longo histórico de polêmicas dentro e fora das pistas. A mais recente aconteceu no último final de semana, em Sakhir, quando empurrou Yuki Tsunoda para fora da pista e bloqueou Felipe Drugovich duas vezes. Isso rendeu uma punição de 10s ao russo.