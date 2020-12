Halo Infinite mostra novo visual após polêmica com gráficos

A desenvolvedora 343 Industries liberou hoje algumas artes inéditas de Halo Infinite, seu controverso projeto que deveria ter sido lançado junto ao Xbox Series X|S, mas que acabou sendo adiado devido a, entre outros fatores, seus gráficos estarem aquém do potencial dos novos consoles.

Em conversa com o site Gamespot, o estúdio avisou que “o principal objetivo da demonstração de campanha que mostramos em julho era mostrar o gameplay pela primeira vez. Embora ele tenha atendido nossas expectativas, a realidade é que a arte e visuais ainda não estavam no alto padrão estabelecido por Halo“.

Veja as luzes retrabalhadasFonte: Gamespot

“Muito do feedback que ouvimos da comunidade estava bem alinhado com a nossa própria visão e com o trabalho que já estávamos comprometidos a fazer no que diz respeito a melhorar as luzes, vegetação, fidelidade visual de personagens e renderização. Ainda assim, as respostas foram educativas e nos motivaram a procurar ainda mais melhorias.”

As armas também estão mais detalhadasFonte: Gamespot

“Fidelidade visual é algo muito importante para Halo Infinite, e os times de arte e gráficos continuam trabalhando próximos um ao outro para criar o Halo mais belo já visto! Queremos deixar claro que faz parte da cultura da 343 ouvir críticas construtivas e estar sempre abertos ao feedback.”

Ambientes internos mais caprichadosFonte: Gamespot

Ainda segundo o site, em Halo Infinite teremos uma mistura de locações situadas entre ambientes externos e internos para explorar, e o multiplayer rodará a estáveis 120 fps, desta vez completamente gratuito para todos os jogadores! A ideia é que o jogo seja lançado na nossa primavera de 2021. O que você achou das novas artes? Comente!