Halo: veja fotos dos bastidores da série baseada no jogo

Recentemente, a emissora Showtime e a 343 Industries divulgaram algumas imagens inéditas relacionadas aos bastidores da série Halo, que está sendo produzida baseada diretamente nos eventos do jogo.

As fotos revelam alguns detalhes interessantes sobre como está funcionando o processo de produção, além de dar um gostinho aos fãs sobre o que vem por aí.

Segundo o que foi apurado até o momento, a série será protagonizada por Pablo Schreiber, interpretando Master Chief. A produção contará com cerca de dez episódios em sua 1ª temporada. Por enquanto, nenhuma data de estreia foi confirmada pela Showtime.

Halo: veja novas imagens dos bastidores da série

As imagens foram compartilhadas no site oficial do jogo. Embora nenhuma delas mostre, de fato, a dinâmica das filmagens em questão, a atmosfera do jogo, bem como alguns objetos da cenografia podem ser vistos com detalhes. Certamente, aqueles que estão ansiosos para a estreia desta produção os reconhecerão.

Uma das fotos focaliza o que parece ser a mão de um soldado Covenant. O modelo é embalado em plástico e parece pertencer a uma Elite ou Chacal — dois tipos de inimigos que os jogadores conheceram ao longo da franquia.

(Reprodução)Fonte: 343 Industries/Showtime

No entanto, ainda não se sabe exatamente onde esse adereço está sendo usado. Contudo, essa evidência já indica que a produção terá uma grande fidelidade com seu material de base, pelo menos no quesito design de personagens.

(Reprodução)Fonte: 343 Industries/Showtime

Outras fotos mostram um pouquinho do que o público pode esperar da United Nations Space Command (UNSC). Uma delas, inclusive, apresenta uma caixa de transporte com seu logotipo estampado. Na imagem seguinte, há uma linha inteira de rifles de batalha. Essas armas parecem idênticas às encontradas nos jogos.

(Reprodução)Fonte: 343 Industries/Showtime

Portanto, vamos aguardar por novidades. Se as expectativas atuais forem confirmadas, Halo poderá estrear em algum momento de 2021 na Showtime.