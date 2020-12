Hauge faz golaço, Milan vence Sparta Praga por 1 a 0 e se classifica em 1º lugar do grupo H

O Milan venceu o Sparta Praga por 1 a 0, nesta quinta-feira, fora de casa, pela 6ª rodada do grupo H da Europa League, e terminou a fase de classificação em 1º lugar.

Com o triunfo, os rossoneri, que já entraram em campo classificados, foram a 13 pontos e ratificaram a liderança do grupo.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

No outro jogo da tarde, o Lille perdeu por 3 a 2 para o Celtic, mas avançou em 2º lugar – se tivesse vencido, o time francês ficaria na ponta.

O gol da vitória milanista foi marcado pelo jovem atacante Hauge, de 21 anos, em uma jogada bem ao seu estilo.

Aos 23, ele recebeu pela esquerda, aplicou linda caneta em seu marcador e bateu bem para balançar as redes.

Hauge, que é a nova sensação do futebol norueguês ao lado de Erling Haaland, do Borussia Dortmund, custou apenas 5 milhões de euros aos cofres rubro-negros!



1 Relacionado

No 2º tempo, o time de Stefano Pioli só controlou o placar, missão que ficou mais tranquila ainda após a expulsão do zagueiro Plechaty por carrinho em Rafael Leão.

Vale ressaltar que o Milan usou uma equipe reserva na partida, dando chance até mesmo ao zagueiro Léo Duarte, ex-Flamengo.

Os destaques acabaram sendo as partidas dos jovens Tonali, Colombo e Daniel Maldini (filho do lendário Paolo Maldini, hoje dirigente da equipe).

Agora, os dois classificados do grupo H esperam o sorteio desta sexta-feira para saber quem serão os próximos adversários na Europa League.

Hauge comemora após marcar para o Milan sobre o Sparta Praga EFE

Sparta Praga 0 x 1 Milan

GOLS: Milan: Hauge

SPARTA PRAGA: Heca; Vitik, Plechaty e Lischka; Wiesner, Sacek (Ladislav Krejci), Soucek, Karabec (Krejci) e Polidar; Minchev (Julis) e Plavsic (Moberg-Karlsson) Técnico: Vaclav Kotal

MILAN: Tatarusanu; Dalot, Léo Duarte, Kalulu e Conti; Maldini (Kessié), Tonali e Kurnic; Castillejo, Hauge (Brahím Díaz) e Colombo (Rafael Leão) Técnico: Stefano Pioli

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

Léo Duarte fez seu 3º jogo pelo Milan na temporada

4º gol de Hauge em 10 jogos pelo Milan na temporada

2ª partida seguida que Hauge marca na Europa League

O Milan terminou o jogo com 57% de posse de bola

O dois times finalizaram 8 vezes cada na partida

Tatarusanu se destacou com 4 defesas difíceis para o Milan na partida

Classificação

GRUPO H

1. Milan: 13 pontos

2. Lille: 11 pontos

3. Sparta Praga: 6 pontos

4. Celtic: 4 pontos

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo nos próximos dias por suas ligas.

Domingo, 13/12, 12h*, Slovácko x Sparta Praga, Tcheco

Domingo, 13/12, 16h45*, Milan x Parma, Italiano

*horário de Brasília