HBO Max bate recorde nos EUA, mas sofre derrota para o Disney+ no Natal · .

A estreia simultânea de Mulher-Maravilha 1984 (2020) nos cinemas e no streaming nos Estados Unidos ajudou o HBO Max a bater um recorde pessoal no país na última sexta (25). De acordo com a plataforma de pesquisa Apptopia, 244 mil pessoas baixaram o aplicativo do serviço da WarnerMedia em apenas um dia, no domingo (27), de um total de 554 mil downloads computados entre o lançamento do longa. No entanto, o bom número não foi o bastante para derrotar o rival Disney+.

A plataforma do Mickey Mouse recebeu, no mesmo período, cerca de 2,3 milhões de downloads. A grande diferença se deve à disponibilidade de ambos os serviços: O HBO Max teve o seu lançamento oficial apenas nos EUA, já o Disney+ já está disponível em todo o mundo.

Enquanto o HBO Max teve o novo filme estrelado por Gal Gadot como carro-chefe para conquistar novos assinantes durante o Natal, o streaming da Disney contou com a estreia de Soul (2020), nova animação da parceria do estúdio com a Pixar.

Ainda segundo a Sensor Tower, centro de pesquisa de marketing norte-americano, o número total de downloads neste período rendeu ao Disney+ um aumento de 28% com relação à semana antes do Natal. Número significativo quando somado aos US$ 7 milhões (R$ 36,4 milhões) de bilheteria conquistado por Soul ao estrear nos cinemas na China e em outros países.

Os números de Mulher-Maravilha 1984 fora das plataformas de streaming também renderam bons frutos à Warner. Seguindo a decisão de lançar seus filmes simultâneamente nos cinemas e no HBO Max, o longa da heroína arrecadou US$ 85 milhões (R$ 441 milhões) mundialmente.

No Brasil, Mulher-Maravilha 1984 segue em exibição nos cinemas, enquanto Soul já está disponível para os assinantes do Disney+.