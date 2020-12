HBO Max divulga primeiras imagens da série derivada de Gossip Girl · .

O HBO Max divulgou nesta quinta-feira (17) as primeiras imagens da série derivada de Gossip Girl (2007-2012), que faz primeira apresentação em 2021. A prévia mostra o elenco na escadaria do Museu Metropolitano de Arte em Nova York, local icônico do seriado original.

De acordo com o criador, Joshua Safran, embora muita gente acredite que o novo seriado seja um reboot, a nova produção é uma extensão do universo mostrado no programa original.

“Better Call Saul não é um reboot. Os spin-offs de Power [2014-2020] não são reboots. Esta série fica em algum lugar entre esses dois”, explicou. “Mas eu estou apenas grato pelas pessoas estarem intrigadas o suficiente para escrever sobre nós”, completou o showrunner.

Ainda segundo Joshua, o novo elenco não irá interpretar os personagens originais e ninguém na produção chama a série de reboot. Além disso, os roteiristas de Gossip Girl também escreveram os episódios do derivado.

No mesmo vídeo, o HBO Max também divulgou cenas de outras produções. A prévia começa com Mulher Maravilha 1984 (2020), que chega à plataforma no dia 25, e segue com The Nevers, Mare of Easttown, Insecure, Sucession, Euphoria, Tiger, No Sudden Move, a aguardada reunião de Friends, a versão do diretor de Liga da Justiça (2017) e encerra com House of the Dragon, série derivada de Game of Thrones (2011-2019), que faz primeira apresentação em 2022.

Confira as imagens divulgadas pelo HBO Max: