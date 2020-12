Heartbreak High: Netflix produzirá reboot de clássica série australiana

A Netflix anunciou a encomenda de um reboot da série australiana Heartbreak High: Onde Tudo Acontece, em parceria com a Fremantle Australia e a produtora holandesa NewBe, que adquiriu os direitos da série de Brian Abel, parceiro do falecido Ben Gannon, criador do programa.

A série original, focada no público jovem, esteve no ar entre 1994 e 1999 com a exibição de sete temporadas e abordava diferentes temas relevantes, como o sexo, o consumo de drogas, crimes, racismo e as mudanças na vida dos jovens que estão se tornando adultos.

(Fonte: Fremantle/Reprodução)Fonte: Variety

A trama do reboot, assim como o programa da década de 1990, se passará em uma escola de ensino médio da Austrália e também abordará temas relevantes para os jovens da atualidade. O reboot contará com oito episódios em sua primeira temporada.

O diretor de programas originais da Netflix Austrália, Que Minh Luu, comentou sobre o reboot: “Não tivemos uma série australiana de jovens rebeldes na tela desde o original, então estamos bem atrasados nisso. O novo Heartbreak High é para que os jovens australianos se sintam vistos, exibindo suas histórias, senso de humor e estética para o mundo, e lembrando a todos que eles são muito, muito mais legais do que nós”.

Chris Oliver-Taylor e Carly Heaton, produtores executivos da Fremantle Australia, complementaram o que disse Luu: “Mal podemos esperar para trazer para o público da Netflix, jovem e velho, uma releitura verdadeiramente brilhante e descaradamente australiana de Heartbreak High”.

O reboot de Heartbreak High: Onde Tudo Acontece deve estrear em 2022, ainda sem data definida. Enquanto isso, você pode conferir todos os 210 episódios da série original diretamente na plataforma de streaming da Netflix.