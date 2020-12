Helena chora ao ver Camila beijar Edu e confessar ciúme da mãe · .

Helena (Vera Fischer) ouvirá uma conversa entre Edu (Reynaldo Gianecchini) e Camila (Carolina Dieckmann) que a deixará abalada em Laços de Família. Os dois chegarão juntos ao apartamento dela, e a jovem dará a entender que tem ciúme da própria mãe –o médico não negará que ainda sente algo pela sogra. A esteticista ainda presenciará pela primeira vez um beijo do casal e chorará.

Na novela do Vale a Pena Ver de Novo, Edu e Camila estarão cada vez mais grudados e chegarão em casa após um passeio. Ela o convidará para entrar, mas ele, desconfortável com a situação, preferirá esperar na porta enquanto a jovem buscará um livro para lhe dar.

Nesse meio tempo, Helena sairá de seu quarto e irá passar pela sala quando verá os dois. Ela se esconderá atrás de uma porta e ouvirá a conversa. A estudante explicará sobre a obra, e os dois se despedirão.

“Dorme bem”, dirá o médico. “Sonha comigo, que eu tenho certeza que eu vou sonhar com você”, falará a mimada. A personagem de Vera Fischer já estará com lágrimas nos olhos quando o casal dará um beijo apaixonado.

Em seguida, Camila desabafará: “Às vezes, acho que você gosta de mim, como agora. Mas, às vezes, fico tão insegura. Chego até a pensar que… Desculpa estar falando nesse assunto, mas é que eu tenho sofrido com isso. Às vezes, acho que você ainda gosta da minha mãe”.

“Eu gosto de você”, dirá o sobrinho de Alma (Marieta Severo). Camila insistirá: “Mas ama minha mãe”. O rapaz comentará que os dois já falaram várias vezes sobre o assunto e que ainda é muito difícil para ele administrar todos os sentimentos.

“Se você fosse outra garota, se não fosse filha da Helena, tudo seria diferente. Mas essa proximidade, o fato de você ser filha da Helena, isso tudo me deixa confuso. Eu fico sem saber como agir, só isso”, explicará Edu. A inimiga de Íris (Deborah Secco), então, o puxará para mais um beijo.

A esteticista continuará observando, triste, após ter chorado bastante. Ela irá para seu quarto e limpará o rosto rapidamente, antes que a filha a encontre daquele jeito.

Saiba tudo que vai rolar nos próximos capítulos das novelas com o podcast Noveleiros:

Ouça “#39 – Esconderijo e traição são descobertos nas novelas!” no Spreaker.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer nas suas novelas preferidas!