Helena enfrenta pesadelo à mesa com Edu e Camila; saiba como · .

Helena (Vera Fischer) almoçará uma “torta de climão” em Laços de Família. Convidada por Miguel (Tony Ramos) para um almoço, ela encontrará Edu (Reynaldo Gianecchini) e Camila (Carolina Dieckmann) no restaurante. Educado, o comerciante pedirá que os dois se juntem a eles. Contrariados, os namorados tentarão declinar, mas o pai de Paulo (Flávio Silvino) insistirá.

Nas cenas previstas para irem ao ar nos próximos capítulos da reprise de Vale a Pena Ver de Novo, a protagonista do folhetim de Manoel Carlos terá voltado da viagem que fez para esquecer o término conturbado do namoro com o médico jovem.

Os dois amigos conversarão alegremente no meio da refeição até que verão personagem de Reynaldo Gianecchini e sua nova namorada chegando ao restaurante. “Se combinássemos, não daria tão certo”, exclamará Helena, constrangida com o encontro.

Os quatro irão se encarar por alguns segundos e, para cortar o gelo, o comerciante tomará a iniciativa de chamá-los. “Oi Miguel, oi Helena. Tudo bem?”, perguntará Edu, sem graça. A patroa de Zilda (Thalma de Freitas) responderá com um sorriso amarelo: “Oi, que coincidência”.

“Sentem-se conosco”, pedirá o pai de Ciça (Júlia Feldens). Receosa, Camila perguntará se ela e o namorado não vão atrapalhar o momento dos dois. Porém, Miguel reforçará o convite. “Imagina! Eu e a sua mãe acabamos de fazer o pedido. Nos acompanhe por favor!”, insistirá.

Para evitar que o clima ruim fique no ar, Helena se juntará ao coro: “Eu pedi o que você mais gosta. Salada!”, dirá a personagem de Vera Fischer a Camila. Com a anuência da protagonista, o casal topará participar do almoço.

Na trama, que foi exibida pela primeira vez no ano 2000, Edu comentará que Camila não come nada e que andou passando mal. Esses serão os primeiros sinais do diagnóstico que ela receberá mais para frente. A filha de Helena terá leucemia em Laços de Família.

