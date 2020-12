Helena obriga Camila a selar trégua com Íris; saiba por quê · .

Preocupada com a grande possibilidade de ter mais um barraco em sua casa, Helena (Vera Fischer) implorará para que Íris (Deborah Secco) e Camila (Carolina Dieckmann) não briguem durante um tempo em Laços de Família. As duas, que estarão no auge do ranço e já terão se pegado no tapa algumas vezes, prometerão manter a compostura durante um almoço em família.

Em cenas que irão ao ar nos próximos capítulos da novela do Vale a Pena Ver de Novo, tia e sobrinha não suportarão nem olhar uma para a cara da outra, após diversas discussões e até uma tentativa de Camila matar (ou ao menos machucar) a parente.

Diante desse clima péssimo, Helena fará um pedido sério à filha e à irmã mais nova em uma noite em que ambas estarão no apartamento dela no Leblon (zona sul do Rio de Janeiro). Ela terá convidado Ingrid (Lilia Cabral) e Pedro (José Mayer) para um almoço em sua casa e avisará que não quer saber de quebra-quebra entre as jovens.

“Eu não quero nenhum tipo de ironia, nenhum tipo de constrangimento, nenhum tipo de briga na frente da Ingrid. Será que eu fui clara?”, perguntará a loira, e nenhuma das duas responderá. A protagonista repetirá a questão.

“Por mim tá ótimo, maninha, tudo bem”, retrucará Íris. A personagem de Vera Fischer questionará a filha. “Já te disse que não brigo com mortos”, responderá Camila, demonstrando seu desprezo à tia espevitada.

Alfinetadas das serpentes

No dia seguinte, a reunião acontecerá, com a presença também de Fred (Luigi Baricelli), Clara (Regiane Alves) e Socorro (Monica Siedler). Em determinado momento, Ingrid falará que estão todos entre parentes, e Íris perguntará se eles conhecem um filme chamado Parente É Serpente. Helena perguntará se é uma indireta.

“Não, claro que não. Mas que toda família tem seu parente que é serpente, isso tem”, falará a garota. Clara vai declarar que na família há uma serpente que todos já sabem quem é, e Íris rapidamente rebaterá: “Não, na nossa família tem duas, você e a Camila”.

A namorada de Edu (Reynaldo Gianecchini) pedirá que Íris não fale seu nome, e Ingrid reclamará da vergonha que a filha a faz passar com essa falta de respeito em relação à sobrinha.

Helena dirá que Camila e Íris se bicam, mas vão acabar se entendendo, e a estudante prontamente responderá que isso não vai acontecer. A dona da casa ainda tentará colocar panos quentes dizendo que os jovens que se entendam (desde que não haja briga física) e que os mais velhos podem ficar fora disso.

