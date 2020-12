Helena sai em defesa de fura-olho e jorra ‘sangue de barata’ · .

Após mais uma briga entre Íris (Deborah Secco) e Camila (Carolina Dieckmann), Helena (Vera Fischer) tomará o partido da filha fura-olho em Laços de Família. Ela dará uma bronca na irmã mais nova por ter ido perturbar e rogar praga na grávida. Apesar de Camila estar esperando um filho de Edu (Reynaldo Gianecchini), Helena agirá de forma muito superior, como se tivesse sangue de barata.

Na novela do Vale a Pena Ver de Novo, Íris não gostará de saber da gravidez de sua sobrinha e a provocará. Dirá que ela não terá o bebê, e Camila ficará muito abalada. Até sentirá dores na barriga.

Ao saber disso, Helena irá conversar com a jovem. A espevitada dirá que não teve culpa de nada, mas a irmã mais velha não cairá nessa história. “Deixa eu adivinhar, você estava na santa paz quando a Camila apareceu e te disse um monte de barbaridades? Não preciso ouvir tuas explicações, não tô aqui pra te condenar nem pra te culpar. A Ivete [Soraya Ravenle] me aconselhou a te dar boas chineladas”, falará a protagonista.

“Você tem noção do mal que você fez a Camila hoje? Ela tá grávida, e você sabe disso muito bem. Você devia ter o mínimo de respeito, o mínimo de cuidado com ela. Mas não, você foi provocar, foi procurar briga. Foi instigar a Camila pra tirá-la do sério e colocou a vida do bebê em risco”, afirmará Helena.

Íris justificará que não sabia que poderia causar tudo isso, e a personagem de Vera Fischer deixará claro que está farta de brigas e que esse tipo de situação não pode mais acontecer. “Eu sei que vocês duas não se dão, não se curtem. Mas tudo bem, guarda isso pra você. Estamos entendidas?”, perguntará a irmã mais velha. A caçula concordará com a cabeça.

A personagem de Deborah Secco dirá que poderá nem chegar mais perto de Camila. Helena comentará que não gosta da ideia de que Íris vá morar no haras, mas após a última briga acha mesmo que seria bom a garota ir passar um tempo lá até que a filha vá morar com Edu.

“Judas”, soltará a espevitada. Helena ficará muito irritada, e a filha de Ingrid (Lilia Cabral) dirá que o xingamento é mais forte do que ela. “Então, aprenda a controlar teu gênio. Boa noite”, esbravejará a esteticista

Em seguida, Socorro (Monica Siedler) entrará no quarto e perguntará se Íris não se arrepende do que fez com Camila. “Eu não. Queria que aquela branquela azeda tivesse perdido o bebê. Vou falar o quê, que não? Que estou torcendo muito pela felicidade dela? Hipocrisia”, afirmará.

