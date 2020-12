Helena se lembra de pegação e traz à tona pista de segredo · .

Helena (Vera Fischer) trará momentos de seu passado à tona em Laços de Família. Numa conversa com Pedro (José Mayer), ele se lembrará da juventude, época em que os dois tiveram um romance intenso. A protagonista começará a dar pistas ao público sobre o segredo que guarda de toda a família: Camila (Carolina Dieckmann) é fruto da paixão entre os primos.

No final da reunião de família na casa de Helena, que acontecerá nos próximos capítulos da novela do Vale a Pena Ver de Novo, Pedro terá alguns minutos a sós com a prima.

“Agora que você tá sem namorado, será que podíamos sair, fazer um programa, conversar um pouco sobre o que nós vivemos?”, falará o machão, direto ao ponto.

A protagonista será pega de surpresa, mas topará o convite. “Claro, podemos conversar. Mesmo quando eu tinha namorado, não havia nada que nos impedisse de conversar”, desconversará. O administrador do haras dirá que um namorado atrapalha em muitas coisas, e a dona da casa rebaterá que ajuda em outras.

Pedro comentará que quer que a loira visite sua casa no haras, pois achou uma caixa cheia de fotos dos dois e dos familiares. “Às vezes, quando tô sozinho, eu pego uma foto, volto ao passado, viajo. Com um bom copo de vinho, um chimarrão, essas viagens ficam inesquecíveis. Vivo tudo outra vez”, falará.

A personagem de Vera Fischer perguntará se ele fica triste, e o grosseirão dirá que sente saudades. “Você não sente saudades de nós dois?”, questionará ele, jogando charme. “Você tá me perguntando se eu sinto saudades do nosso amor, da nossa relação de amor?”, responderá ela.

Neste momento, o clima entre os dois será interrompido pela chegada de Capitu (Giovanna Antonelli), mas Pedro vai refazer a pergunta e insistirá em um posicionamento de Helena. “Eu vou ficar te devendo essa resposta”, ela se limitará a dizer. “Eu vou cobrar”, afirmará ele. Os dois sorrirão um para o outro, cúmplices.

