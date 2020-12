Helerson comemora volta ao Botafogo após tempo afastado

O Botafogo luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Por isso, o técnico Eduardo Barroca conta com todo o elenco na busca pela reação na Série A.

Um dos jogadores que apareceram nos últimos jogos foi o zagueiro Helerson. Ele havia sido afastado durante a quarentena da covid-19 após ter sido flagrado participando de uma “pelada”.

No entanto, com a necessidade, Helerson foi chamado de volta ao elenco. Tanto que o jogador acabou sendo relacionado para alguns jogos em dezembro.

Nas redes sociais, Helerson comemorou seu retorno aos gramados. “Feliz demais por estar de volta, agora com a cabeça no lugar e com muita dedicação para corresponder todas as expectativas no Glorioso!” escreveu.

Nos comentários, diversos jogadores do elenco alvinegro mostraram apoio ao companheiro. Nesta semana, Helerson teve seu contrato extendido até o fim do Campeonato Brasileiro a pedido dos alvinegros.