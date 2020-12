Helstrom: Hulu cancela série da Marvel após somente uma temporada

O drama sobrenatural com toques de terror da Marvel, Helstrom, foi cancelado pelo Hulu após somente uma temporada no ar.

A série chegou ao Hulu em outubro de 2020 e não foi muito bem recebida pelo público e pela crítica, o que acabou culminando com o cancelamento do projeto pelo serviço de streaming da Disney.

Helstrom foi baseada das HQs da Marvel The Son of Satan e acompanhou Daimon (Tom Austen) e Ana Helstrom (Sydney Lemmon), filho e filha de um misterioso e poderoso serial killer, e sua complicada dinâmica ao rastrearem o pior da humanidade — cada um com sua própria atitude e habilidade.

Helstrom contou com a produção executiva de Paul Zbyszewski, Karim Zreik e Jeph Loeb, e foi coproduzida pela Marvel Television e pela ABC Signature Studios, parte da Disney Television Studios.

De acordo com as informações, o cancelamento da série se deve, além do mal desempenho com o público e a crítica, ao novo posicionamento da Marvel em relação aos seus filmes e principalmente às séries. As novas produções da empresa serão distribuídas pelo outro streaming da Disney, o Disney+, e terão conexões diretas com o Universo Cinematográfico da Marvel, o MCU, o que não era o caso de Helstrom.

Na semana passada, durante o Dia dos Investidores da Disney 2020, a empresa divulgou as novidades da Marvel para o streaming, que incluem as séries já anunciadas anteriormente Wandavision, Loki, She-Hulk, Hawkeye, Falcão e o Soldado Invernal, Ms. Marvel e a animação What If…?, além dos novos projetos como I Am Groot, Invasão Secreta, Ironheart, Armor Wars e o especial de Natal dos Guardiões da Galáxia.