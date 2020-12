Hernanes posta mensagem e assusta os torcedores do São Paulo

Hernanes deu um susto nos torcedores do São Paulo na manhã desta terça-feira (29). O meio-campista e ídolo do clube desativou seu Instagram pessoal e muitos, ao lerem a mensagem, acreditaram que poderia ser uma despedida do Tricolor.

– Obrigado a todos vocês por tanta demonstração de carinho durante esse tempo que estivemos juntos. Obrigado por tanto amor, serei sempre grato. Mas, por não poder vos oferecer mais de mim, venho por meio dessa avisar-vos que estou cancelando minha conta aqui no Insta. Beijo no coração e fiquem com Deus – escreveu o jogador.

O nome do Profeta atingiu os mais comentados do Twitter por conta da desativação da rede social. Muitos chegaram a pedir, por exemplo, que ele jamais deixasse o São Paulo. Outros criticaram torcedores que xingam Hernanes nas redes sociais, o que poderia tê-lo levado a desativar o Instagram, enquanto alguns chegaram a supor que ele poderia aposentar em breve.

Curiosamente, há exatos dois anos o meio-campista era anunciado em definitivo pelo São Paulo, em 29 de dezembro de 2018, com contrato até o final de 2021. Revelado pelo Tricolor, essa é a terceira passagem dele pelo Morumbi e não há indícios até o momento de que ele vá deixar o clube antes disso.

O São Paulo se prepara para o jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil contra o Grêmio, nesta quarta-feira, às 21h30, no Morumbi. A partida de ida terminou em 1 a 0 para os gaúchos.