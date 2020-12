Herói em jogo dos R$ 900 milhões perde espaço e chega a duelo contra o Liverpool como reserva

A final dos playoffs da segunda divisão inglesa, além da última vaga na Premier League, é um dos jogos que mais movimenta, direta e indiretamente, dinheiro no mundo dos esportes.

Quando o Fulham superou o Brentford por 2 a 1 em 4 de agosto em Wembley, calculava-se que essa vitória causaria um impacto positivo de 135 milhões de libras (R$ 900,7 milhões na cotação atual) ao clube nos três anos seguintes, tendo como base a influência da promoção nas receitas do clube.

O grande herói para esse feito do Fulham, que voltou à elite um ano após a queda, foi alguém inesperado. Afinal, Joe Bryan marcou dois de seus três gols em toda a temporada na decisão contra o Brentford.

“Eu não sou o herói”, declarou à época o lateral-esquerdo de 27 anos, que está desde o meio de 2018 no clube.

Herói ou não, fato é que o lateral não desfruta mais da titularidade da equipe. Depois de ter iniciado 42 dos 49 jogos da Championship passada, incluindo os playoffs, Bryan disputou foi titular nas quatro primeiras rodadas da Premier League, mas esteve na reserva nos sete jogos seguintes.

O defensor entrou em campo em apenas em duas rodadas, sendo que em ambas foi ao jogo apenas aos 44min do segundo tempo. Nos cinco demais confrontos, ele permaneceu o tempo todo no banco de reservas.

Antonee Robinson, contratado junto ao Wigan na última janela de transferências, virou o novo dono da lateral esquerda do Fulham. A tendência é que ele esteja novamente no setor neste domingo, quando o Fulham recebe o Liverpool no Craven Cottage às 16h15 (de Brasília) deste domingo, com transmissão da ESPN Brasil e ESPN App.

Enquanto o time londrino está na 17ª colocação, a primeira fora da zona de rebaixamento, com sete pontos, os atuais campeões estão na segunda posição com os mesmos 24 pontos do líder Tottenham.