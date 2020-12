“Herói humano e lenda mundial”

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, se manifestou nesta quinta-feira sobre a morte de Paolo Rossi. O ex-atacante da seleção italiana faleceu na quarta aos 64 anos, vítima de um câncer no pulmão.

O mandatário lamentou a perda e fez uma análise do que o jogador campeão do mundo em 1982 representa para os italianos, o descrevendo como “um herói humano e uma lenda mundial”.

“Adeus Pablito, símbolo de alegria, generosidade, simpatia, sucesso e, pessoalmente, símbolo de orgulho para todos os italianos. Um herói humano e uma lenda mundial. Obrigado Pablito, pelas lágrimas de alegria que nos deste e que hoje se transformam em lágrimas de imensa tristeza. Um abraço sincero à sua família. Descanse em paz”, declarou o presidente.

Infantino também ressaltou o quanto Paolo Rossi emocionou as pessoas com seus gols e transmitiu sua paixão pelo futebol para todos. Por fim, o mandatário destacou que o ex-jogador era um grande homem e que teve a honra de conhecer pessoalmente.

“Paolo Rossi foi um atacante de sangue puro, que soube emocionar a todos com seu jogo e, principalmente, com seus gols. O amor dele pelo futebol era imenso e ele transmitiu isso a todos nós. Quando falava sobre isso, sempre tinha aquela calma e aquele sorriso inconfundível estampado nos lábios”, disse.

“Mas Paolo foi acima de tudo um grande homem, humilde e bondoso, a quem tanto estimei e que tive o prazer de encontrar pessoalmente algumas vezes. Esses encontros ficarão em meu coração e levarei uma bela lembrança de Paolo comigo para sempre. Adeus Pablito”, finaliza o presidente da Fifa.

Paolo Rossi foi destaque do futebol internacional na década de 1980 por sua passagem pela Juventus e, sobretudo, sua atuação na Copa do Mundo de 1982. O ex-atacante foi o artilheiro do torneio com seis gols e ajudou a seleção da Itália a conquistar o terceiro título mundial de sua história. O Bambino D’Oro, como foi apelidado durante a carreira, também foi o responsável pelos três tentos que eliminaram o Brasil de Telê Santana da competição.

Após sua morte, figuras do futebol italiano e ex-companheiros de seleção prestaram homenagens a sua carreira e legado. Nesta quinta, o Rei Pelé também lamentou o falecimento.