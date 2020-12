Herói pelo Fluminense, Washington rememora noite de algoz contra o São Paulo e revela fato sobre gol histórico

O Fluminense recebe o São Paulo no Maracanã em jogo decisivo na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro. Em 2008, no mesmo estádio, o duelo de tricolores nas quartas de final da Libertadores marcou a história do confronto.

Com o placar em 2 a 1 para o time carioca, mas classificando os paulistas, nos acréscimos, Thiago Neves cobrou escanteio na cabeça de Washington, que marcou o terceiro do Flu e colocou o time, pela primeira vez na sua história, na semifinal do torneio.

Para o camisa 9, que depois jogaria pelo São Paulo, aquele foi o seu momento favorito na campanha do time carioca e, em entrevista ao ESPN.com.br, relembrou com carinho o gol marcado.

“Os são paulinos que me perdoem, mas o que ficou mais marcante foi o jogo do São Paulo, até pelas circunstâncias. Porque nós vínhamos de uma derrota por 1 a 0 no Morumbi, gol do Adriano. Saímos ganhando de 1 a 0, eu fiz o primeiro gol, mas no segundo tempo, o Adriano empatou. E, em seguida, o Dodô faz 2 a 1, mas nós, ainda assim, estaríamos eliminados”, disse.

“Aí, você pega um time de muita tradição, muito forte, de muita qualidade, como o São Paulo. Nós também tínhamos muita qualidade, só que a tradição da Libertadores era do São Paulo. Aos 46, chegando aos 47 do segundo tempo, a cobrança do Thiago Neves, eu faço de cabeça, com certeza, por todas essas circunstâncias ficou mais marcante”, completou.

O gol se tornou ainda mais marcante por selar a virada dos donos da casa nos acréscimos da partida. Washington, porém, não sabia que o jogo estava acabando e foi surpreendido pelo árbitro.

“Eu lembro muito bem que me ajoelhei na lateral do campo e o juiz veio: ‘Está acabando, está acabando’. E eu achei que ele estava me enganando, porque faltavam mais uns dez minutos na minha cabeça. Eu retornando para o meio-campo, vi o banco do Fluminense dando aquele sinal de acabou. E foi mais um lance e acabou o jogo”, finalizou.