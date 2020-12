HIDROGRAFIA BRASILEIRA: vai cair no ENEM!

Hidrografia Brasileira: tudo o que você precisa saber

Você sabia que está no Brasil a maior rede hidrográfica do mundo, com 55.457 km²?

Sim, isso é verdade! E é exatamente por isso que o ENEM gosta tanto de cobrar esse assunto em suas questões.

O assunto da Hidrografia Brasileira é um pouco complicado para os alunos porque ele envolve uma série de detalhes fáceis de serem esquecidos.

Porém, é essencial que você domine esse tópico para ir bem nas questões de humanas do ENEM, já que ele aparece em muitas perguntas (e não só naquelas de geografia).

O artigo de hoje vai trazer algumas das principais características que você precisa saber sobre esse assunto tão importante.

Hidrografia Brasileira – Características

As bacias hidrográficas se formam através dos desníveis de terrenos que orientam os cursos da água.

As Bacias Hidrográficas geralmente são nomeadas através de dois critérios: pelo rio principal, que recebe água de seus afluentes, ou pelo rio que é formado pelo conjunto de afluentes.

O Brasil tem muitas bacias hidrográficas. São elas:

Bacia Amazônica

Bacia Tocantins-Araguaia

Bacia do São Francisco

Bacia do Paraguai

Bacia do Paraná

Bacia do Uruguai

A Bacia Amazônica

Essa é a maior bacia do mundo. Uma característica muito importante é que ela é a única bacia do Brasil que tem sua nascente fora do país: ela nasce no Peru.

A Bacia Amazônica é importante devido a grande quantidade de água que ela transforma, com grande potencial hidrelétrico. Ela é também a principal fonte de água para a floresta de mesmo nome.

A Bacia Tocantins-Araguaia

Essa bacia se forma na parte central do país e segue para a região norte.

Essa bacia é muito usada para transporte, tanto por pessoas comuns como por empresas.

Atualmente, diversos problemas afetam a qualidade dessas águas. A mineração é um deles e o outro é agricultura que provoca a contaminação dos rios por agrotóxicos.

A Bacia do São Francisco

Essa bacia nasce em Minas Gerais e vai em direção ao Sertão Nordestino. A bacia do São Francisco leva leva riqueza ao sertão, tornando o solo fértil por onde passa.

O projeto de transposição do Rio São Francisco pode melhorar a vida de muitas pessoas, mas ainda não foi feito.

A Bacia do Paraguai

A Bacia do Paraguai tem origem no Brasil, no Centro-Oeste.

Ela é muito usada para transporte.

A Bacia do Paraná

Essa bacia é conhecida pelo sue alto potencial energético, usada principalmente para as grandes usinas do país, como a Usina de Furnas e a de Itaipu.

A Bacia do Uruguai

A bacia tem potencial hidrelétrico e também é usada para transporte.