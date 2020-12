Hilary Duff anuncia que revival de Lizzie McGuire no Disney+ está cancelado · .

Anunciado pelo Disney+ logo nos primeiros meses da plataforma, o revival de Lizzie McGuire (2001-2004) não vai mais acontecer. Hilary Duff, que estrelou a série original e retornaria à personagem na nova versão, anunciou a decisão em texto publicado em suas redes sociais. A atriz e cantora contou que se esforçou para que a atração acontecesse, sem sucesso.

“Eu fui honrada em ter a personagem Lizzie em minha vida. Ela teve muito impacto em várias pessoas, inclusive em mim. Ver a lealdade e o amor dos fãs por ela, até hoje, significa muito para mim. Eu sei que os esforços e conversas aconteceram aos montes para fazer esse reboot funcionar e, apesar dos esforços de todos, não vai acontecer”, escreveu Hilary.

A atriz, que foi lançada ao estrelato por conta de seu papel na série original, completa o texto dizendo que queria fazer um revival que fosse honesto à memória de Lizzie McGuire e retratasse a personagem como ela seria nos dias de hoje.

“Eu quero que qualquer reboot de Lizze seja honesto e autêntico com quem ela seria hoje. É o que a personagem merece. Todos nós podemos ter um momento para lamentar a mulher incrível que ela teria se tornado e as aventuras que nós teríamos. Estou muito triste, mas juro que todos deram o máximo e os astros apenas não se alinharam. Ei, isso é do que 2020 é feito”, finalizou a atriz, em trocadilho com a principal música da personagem.

A produção do revival foi interrompida ainda em janeiro deste ano, após a gravação de apenas dois episódios. Na ocasião, a Disney decidiu demitir a produtora Terri Misky, criadora da série original e que estava responsável pelos novos episódios.

“Os fãs têm uma ligação sentimental com Lizzie McGuire e altas expectativas. Depois de gravar esses dois episódios, concluímos que temos de ir em uma direção criativa diferente, e vamos buscar uma nova lente para contar a série”, justificou a Disney na época da demissão.

Os conflitos se deram por conta da temática da nova série. O Disney+ é descrito como uma plataforma para “toda a família”, o que, na visão do estúdio, não abre espaço para produções com temas “impróprios” para crianças –como sexo e violência extrema.

Logo após o ocorrido, Hilary Duff sugeriu que o retorno de Lizzie fosse levado para o Hulu, outro streaming da Disney que permite histórias mais voltadas para jovens e adultos –o estúdio já havia usado essa estratégia com Love, Victor. A tentativa, pelo jeito, também não teve sucesso.

Lizzie McGuire teve um total de 65 episódios divididos entre quatro temporadas, além de um longa-metragem. Além de Hilary, todo o elenco principal estava confirmado para retornarem aos seus personagens.

Confira abaixo a publicação de Hilary Duff na íntegra: