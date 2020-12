His Dark Materials 2×7: Asriel recruta um exército (RECAP)

A 2ª temporada de His Dark Materials chegou ao seu final de forma surpreendente. Com a renovação já confirmada pela HBO, a série foi uma das mais assistidas de 2020 e conta a história de Lyra em sua viagem por um mundo completamente desconhecido. Veja como foi o final da temporada neste recap (com spoilers!).

Mais detalhes do episódio 2×7 de His Dark Materials

O plot central da série sempre foi a batalha entre o bem e o mal. Porém, nesta temporada, Lyra e Will precisaram se preocupar com algo maior: John Perry é um herói ou alguém que precisa ser temido?

Tudo começa com a morte de Lee Scoresby, interpretado pelo criador de Hamilton, Lin-Manuel Miranda. O personagem se sacrificou para que seu deamon se fosse com ele. Com isso, John finalmente conseguiu falar com o seu filho, Will. Esse foi um dos momentos mais aguardados pelos fãs do livro, mas nem tudo aconteceu como o esperado.

Na verdade, a reunião foi emocionante. Perry fala como qualquer pai que abandonou o filho, com um discurso de que isso tornou a criança mais forte. Para John, o destino de muitos mundos está nos ombros de Will e a maior batalha já vista pelo universo está cada vez mais próxima.

O encontro não dura muito tempo, já que um tiro atinge John e ele morre protegendo seu filho da bala. Então, outro dos personagens mais esperados de His Dark Materials aparece: o anjo Asriel. Ele faz um discurso para os outros anjos sobre como eles podem construir um novo mundo cheio de ideias desde que não assumam uma postura neutra.

Enquanto isso, Lyra ainda é refém da Sra. Coulter. As duas estão em um navio e a mãe de Lyra insiste que ela está bem agora e vai levá-la para um lugar seguro.

Todos esses acontecimentos abrem caminho para a 3ª temporada da série, que já foi confirmada pela HBO Go, mas ainda não tem previsão de estreia. Dentre as principais perguntas que restam no season finale, a principal delas é se os anjos no céu que se aliaram à Asriel são, realmente anjos, e se o futuro de Lyra como uma segunda Eva terá o poder de salvar ou destruir o mundo.

Afinal, foi isso que descobrimos nesta temporada quando sua mãe apareceu! Mas, como Mrs. Coulter também já avisou, pode ser que Lyra precise se sacrificar, assim como Eva, para que o mundo prospere.

O que você acha que vai acontecer na próxima temporada de His Dark Materials?