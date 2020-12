História: Antiguidade Oriental para o Enem

A Antiguidade Oriental é um período muito importante da história, devido às grandes transformações que as civilizações sofreram nessa época.

Durante a Antiguidade Oriental houve o aparecimento e desenvolvimento de civilizações agrícolas, além do desenvolvimento das relações comerciais entre diferentes povos, principalmente na região da Mesopotâmia e Egito.

O tema poderá aparecer em provas de vestibulares de todo país, assim como no Enem. Por isso vale a pena ficar ligado no assunto, acompanhe!

Antiguidade Oriental: O que é?

Antiguidade Oriental compreende um período da Idade Antiga que consistiu no desenvolvimento das civilizações e comércio das regiões do Oriente Médio e parte da África.

As populações eram governadas por Estados centralizados e controlados pela teocracia politeísta, além disso desenvolveram a produção agrícola nas margens dos rios.

Por esses motivos ficaram conhecidos como “Crescente Fértil”, o que de fato gerou uma estratificação social em que a maioria das pessoas tinham um baixo poder econômico.

As sociedades eram formadas por camponeses ou classes sociais que viviam sob o regime escravocrata. Eles foram responsáveis pelas enormes obras que conhecemos até hoje como templos, palácios, pirâmides, entre outros.

Vale frisar que no início das civilizações, o povo era politeísta, contudo com o surgimento do judaísmo e posteriormente do cristianismo houve mudanças na forma de pensar e exercer a religião no Oriente Médio.

Resumo

Como falamos acima a Antiguidade Oriental foi um período de transformação da sociedade. Mesmo com diferentes culturas, a população que integravam a região tinham aspectos em comum que ajudaram no comércio e práticas agrícolas.

Contudo, embora existissem semelhanças também existiam grandes diferenças na maneira de enxergar o mundo de modo geral. O povo fenício, por exemplo vivia na costa oriental do Mar Meditarraneo, realizavam comércio marítimo por conta da região.

Em contrapartida, alguns grupos buscaram a produção agrícola para aumentar sua renda e uma boa qualidade de vida para o povo.

Vale frisar que a região da Antiguidade Oriental sempre esteve sob forte interesse de outros povos, devido às riquezas naturais e por isso o Crescente Fértil foi o centro de grandes conflitos que impactaram a vida da população da região.

Desse modo, vamos elencar alguns povos importantes na história da Antiguidade Oriental, acompanhe!

Egito Antigo

O povo egípcio estabeleceu-se no norte da África às margens do Rio Nilo. Esses clãs ficaram conhecidos como nomos, que desenvolveram-se e necessitavam de mão de obra barata para expandir a agricultura.

Desse modo, os nomos dividiram-se em Alto Egito e Baixo Egito que entraram diversas vezes em conflitos, buscando unificar os territórios e criarem um grande império.

Por conta disso, após a conquista do Alto Egito, formou-se um grande império. O Império era liderado pelo Faraó que era tido como um deus.

Logo abaixo dele vinham os nobres, sacerdotes, burocratas, escribas, empregados do Faraó, assim como o restante da sociedade estratificada como camponeses, servos e escravos.

Mesopotâmia

A Mesopotâmia foi outra região que conseguiu grande desenvolvimento no Oriente Médio, entre os rios Tigres e Eufrates. Possuía um território fértil, permitindo o progresso da ocupação humana.

Nessa época os povos organizavam-se em cidades-estados, criando um próprio governo. Os principais exemplos são sumérios, acádios e assírios.

Contudo, mesmo tendo autonomia havia um Estado Central que organiza a estrutura de cada cidade. Em síntese, era uma sociedade politeísta e tinha um estrato de sacerdotes na liderança.

Demais civilizações da Antiguidade

Diversos povos fizeram parte da Antiguidade Oriental, podemos destacar muitos deles que viviam entre Egito e Mesopotâmia, são eles: