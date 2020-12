História do Brasil: Entenda o que foi o Coronelismo 

O Coronelismo foi uma prática social e política que existiu no Brasil durante a Primeira República.

Ou seja, no início do período republicano brasileiro, surgiu um sistema conhecido como coronelismo. Ficou denominado dessa forma, pois os interesses políticos acabaram controlados e chefiados por coronéis.

Principais características do Coronelismo

O Coronelismo apresentou características marcantes e por isso selecionamos as principais, veja:

Voto de Cabresto: Durante a República Velha o sistema eleitoral era facilmente manipulado. Desse modo, os coronéis compravam votos para quem eles apoiavam ou simplesmente trocavam votos por bens materiais.

Naquela época o voto era aberto, e por isso os coronéis mandavam “jagunços” para os locais de votação para intimidar os eleitores e garantir os votos.

A saber, as regiões que acabaram controladas pelo coronelismo ficaram conhecidas como currais eleitorais.

Fraude eleitoral: Era comum os coronéis alterarem os votos da urna, assim como sumir com elas. Ademais, eles também utilizavam-se do voto fantasma.

A prática consiste na falsificação de documentos para que as pessoas pudessem votar diversas vezes, ou utilizar nomes de pessoas falecidas nas votações.

Política do Café-com-Leite: No início do século XX, São Paulo e Minas Gerais eram as potências econômicas do Brasil. O estado de São Paulo lucrava sobretudo com a produção e exportação de café.



Já os mineiros tinham sua rica economia baseada na produção de leite e derivados. Dessa forma, os políticos destes estados firmaram acordos para ficarem por muito tempo no poder.

Por conta disso, muitos presidentes nesse período foram paulistas ou mineiros.

Políticas dos Governadores: Essa prática consistia em acordos políticos entre os governadores estaduais e o presidente da República.

Ou seja, havia uma troca de favores, para que eles pudessem governar de forma tranquila. Os governadores não faziam oposição ao presidente e por conta disso, recebiam liberação de verbas federais.

Esses acordos foram criados pelo presidente Campos Salles (1898 – 1902) e corroboraram para o fortalecimento dos coronéis em suas regiões.

Enfraquecimento da prática

O Coronelismo perdeu força com a Revolução de 1930 quando Getúlio Vargas chega ao poder. Nesse período o Coronelismo simplesmente sumiu ou não apresentava mais a força anterior.

No entanto, vale destacar que algumas práticas do Coronelismo continuaram existindo em alguns locais, como a compra de votos.

