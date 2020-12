Hoje no Flamengo, Rogério Ceni diz que tentou contratar Felipe Melo para o São Paulo em 2017

Hoje treinador do Flamengo, Rogério Ceni revelou que tentou contratar Felipe Melo para o São Paulo durante sua passagem de técnico pelo Morumbi, em 2017.

“O Felipe eu tentei trazer para o São Paulo em 2017, mas não consegui”, contou Ceni, em entrevista na madrugada desta terça-feira (22), ao Arena SBT.

Ceni assumiu o Tricolor em dezembro de 2016, mas iniciou o trabalho na temporada seguinte. Nessa época, Felipe Melo recebeu uma sondagem do São Paulo, após sair da Inter de Milão, mas acabou acertando com o Palmeiras. O time do Morumbi acabou fechando com Jucilei.

Antes de cogitar o retorno ao futebol brasileiro, Felipe Melo chegou a posar com a camisa do São Paulo, em foto postada nas redes sociais em fevereiro de 2015. O volante chegou a ter uma conversa adiantada para atuar no Morumbi em 2010, após a Copa do Mundo, mas se transferiu para o Galatasaray.

No Palmeiras, Felipe Melo foi campeão brasileiro em 2018 e também venceu o Campeonato Paulista em 2020. Machucado, ele trabalha para ficar à disposição nas próximas semanas e disputar a reta final da temporada.