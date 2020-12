Hoje no São Paulo, Juanfran lembra quando provocou com 7 a 1 e a reação de Neymar no Barcelona

Atualmente no São Paulo, Juanfran recordou um episódio polêmico dos tempos que jogou pelo Atlético de Madrid e duelou contra Neymar, que defendia o Barcelona à época.

Após uma discussão contra o brasileiro durante o jogo, o espanhol provocou fazendo o número sete com os dedos das mãos – em uma alusão ao 7 a 1 sofrido pelo Brasil para a Alemanha na semifinal da Copa do Mundo de 2014.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

“Ele deu risada. Ele é complicado dentro de campo. Quando eu o enfrentei ele era melhor ainda, quando era novinho. Hoje está mais maduro. Tive muitas brigas com ele, mas isso fica em campo. Não tenho problema e desejo o melhor para ele e para a seleção brasileira”, disse ao canal “Desimpedidos”.

“É muito difícil jogar contra ele. Tem um jogo que provoca quem está defendendo”, analisou.

Juanfran lembrou também dos tempos nos quais jogou com Ronaldo Fenômeno no Real Madrid e o comparou com Cristiano Ronaldo.

“No auge eu escolheria o Fenômeno. Depois sofri muito com o Cristiano contra o Real”, afirmou.