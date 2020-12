‘Hoje qualquer coisa que se diga a um negro é sempre sinal de racismo’

Mais uma vez um caso de racismo chocou o mundo do futebol. Aos 14 minutos do 1º tempo da partida entre Paris Saint-Germain e Istanbul Basaksehir, na última terça-feira, pela Uefa Champions League, o auxiliar-técnico do time turco, o camaronês Pierre Webó, acusou o 4º árbitro do jogo, Sebastian Coltescu, de ter o ofendido com uso de termo racista.

Revoltados, os atletas da equipe turca conversaram por longo período com o árbitro Ovidiu Hategan e, em seguida, abandonaram o gramado no Parque dos Príncipes.

O time do PSG se juntou aos protestos durante todo o tempo e também abandonou o gramado. Depois de muita discussão, o jogo acabou adiado para esta quarta-feira.

Questionado sobre o ocorrido em Paris, Jorge Jesus, técnico do Benfica, preferiu não opinar sobre o caso, mas avaliou que o tema ‘está muito na moda’.

Partida entre PSG e Basaksehir foi interrompida após racismo de 4º árbitro EFE

“Não sei o que aconteceu, o que se falou, o que se disse, mas hoje está muito na moda isso do racismo. Como cidadão tenho o direito de pensar à minha maneira e só posso ter uma opinião concreta quando souber o que se disse naquele momento”, disse o treinador.

“Hoje, qualquer coisa que se possa dizer a um negro é sempre sinal de racismo, a mesma coisa contra um branco já não é sinal de racismo. Está se implantando essa onda no mundo. Talvez até houve algum sinal de racismo, mas não sei o que disseram”, afirmou o português, na véspera da partida contra o Standard Liège (BEL), pela Uefa Europa League.

‘Se esse cara não sair, não vamos jogar’

Após o episódio de racismo, os atacantes Neymar e Mbappé, do Paris Saint-Germain, se mostraram solidários aos atletas do time turco e apoiaram o adversário a abandonar o campo em protesto.

Imagens reproduzidas pelo canal Esporte Interativo mostram o brasileiro e o francês falando com o árbitro romeno Ovidiu Hategan e dizendo que o PSG também não regressaria à partida enquanto Sebastian Coltescu, o 4º árbitro, estivesse em campo.

“Não vamos jogar. Não vamos jogar”, diz Neymar.

“Não vamos jogar com esse cara aqui”, completa Mbappé.

O atacante Demba Ba foi quem liderou o movimento. As câmeras flagraram a reclamação dele com o quarto árbitro.

“Você nunca diz ‘aquele cara branco’. Então por que quando você fala com um cara negro, você tem que dizer ‘aquele cara negro’?”, disse.