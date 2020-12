Home Office – O Futuro do Negócio

Home Office – Uma tendência agilizada

A atuação home office é uma forma maneira de trabalhar muito comum em escritórios ao redor do mundo, porém no Brasil passou por muitas desconfianças.

Na situação atual do mundo, por conta da pandemia causada pelo Coronavírus, muitas empresas precisaram se adaptar rapidamente para que continuassem funcionando.

No entanto, atualmente muitas empresas optaram por continuar atuando de forma remota, haja vista que os resultados não deixaram a desejar.

Essa resistência que foi quebrada, ainda que por motivos negativos, mostrou aos empresários e funcionários os benefícios da atuação home office.

Redução de custos

Os custos são reduzidos de maneira significativa. Uma vez que sem precisar manter a equipe integral no escritório, há uma diminuição nos gastos de água luz, material de higiene, dentre outros fatores para manter a rotina.

Empresas que terceirizavam serviços de limpeza e segurança reduziram essa despesa. Ainda há microempresas que resolveram atuar de forma online, entregando espaços alugados. De forma que quando precisar poderão alocar um coworking.

Comunicação

A comunicação no sistema home office se mostrou positiva, diferente do que muitas empresas temiam. Ferramentas online, como o skype e whatssap facilitam as reuniões entre os funcionários, bem como com os clientes.

Horários

Muitas empresas que atuam como home office abriram mão da obrigatoriedade dos horários de algumas funções. Uma vez que o que fica como ponto primordial são as entregas dos funcionários nos prazos corretos.

Ocorre que para muitas funcionários o home office gera até mais horas trabalhadas do que no escritório. Até mesmo porque não precisam atuar com longos deslocamentos.

No entanto, a maior parte deles prefere atuar em casa, haja vista que o foco nos processos aumentam.

Tendência para empresas que focam nos resultados

Certamente o home office é uma tendência de mercado, ainda que para algumas empresas haja funções que exigem presença física.

No entanto, para a maior parte da empresas que tiveram que se adaptar, o saldo está sendo positivo. Ao passo que muitas resolveram não voltar totalmente para seus espaços físicos.

Para que o home office seja um sucesso para a empresa é necessário que o perfil de funcionários seja de pessoas que não precisam de monitoria constante. Ao passo que entreguem seus resultados, o que não é um problema, já que muitos funcionários se identificam com essa forma de atuação.