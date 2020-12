Homem-Aranha 3: Alfred Molina será novamente Doutor Octopus

O ator Alfred Molina vai viver novamente o personagem do Doutor Octopus em Homem-Aranha 3. Molina interpretou o vilão em Homem-Aranha 2, protagonizado por Tobey Maguire, em 2004.

A nova sequência para o herói da Marvel, estrelada por Tom Holland, tem ainda poucos detalhes revelados pelo estúdio de produção. No entanto, já é de conhecimento público que outros membros antigos do elenco das franquias passadas do teioso estarão de volta.

(Reprodução)Fonte: Sony Pictures

Além de Molina, Jamie Foxx supostamente aparecerá como o vilão Electro, que ele interpretou em O Espetacular Homem-Aranha 2, com Andrew Garfield, em 2014. Personagens do Universo Cinematográfico da Marvel também deverão participar de algumas cenas, como é o caso do Doutor Estranho, de Benedict Cumberbatch.

Homem-Aranha 3 terá novamente o diretor Jon Watts comandando os trabalhos. O roteiro é assinado pela dupla Chris McKenna e Erik Sommers. Zendaya, Marisa Tomei e Jacob Batalon já foram confirmados no elenco da sequência nos mesmos papéis que desempenharam anteriormente. A Sony Pictures planeja lançar o novo filme em 17 de dezembro de 2021.

Vale lembrar que o personagem do Homem-Aranha esteve envolto em diversas questões burocráticas relacionadas a direitos autorais nos últimos anos. Por mais que o personagem seja da Marvel, ele pertence atualmente à Sony Pictures.

É do estúdio a maioria das produções envolvendo o herói, como a primeira trilogia com Tobey Maguire e a animação Homem-Aranha no Aranhaverso.

Com o lançamento de Homem-Aranha: De Volta ao Lar, em 2017, a Marvel e a Sony fizeram um acordo para compartilharem novas histórias do personagem. Foi a partir deste filme que Tom Holland passou a interpretá-lo.

Portanto, vamos aguardar por novidades envolvendo o novo filme do teioso. O que achou da escalação de Alfred Molina? Não deixe de comentar!