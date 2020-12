Um funcionário da UPA acionou a polícia após chegada da vítima baleada

Neste 24 de dezembro, véspera de Natal, a Polícia Militar de Alagoas foi acionada para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio. De acordo com informações do 11º BPM, um funcionário da Unidade de Pronto Atendimento ao perceber a entrada de um paciente com lesão provocada por disparo de arma de fogo, ligou para a polícia.

Os militares se dirigiram até a unidade de saúde e lá ouviram o relato da vítima que disse ter sido atingida no bairro Senhor do Bonfim, mais conhecido por Oiteiro, por um homem que estava em uma motocicleta Honda CG 125c, e que após cometer a ação criminosa fugiu sem deixar pistas.

O atingido também alegou não saber a real motivação desse atentado contra ele. A vítima foi transferida para o Hospital do Agreste em Arapiraca, porém seu estado de saúde não foi revelado.

Uma guarnição policial realizou rondas ostensivas na região indicada, para tentar encontrar o suposto autor, mas até o fechamento dessa matéria ninguém foi preso.