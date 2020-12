Homem é golpeado com taco de sinuca após discussão em bar no Oiteiro

Um homem de 49 anos precisou de atendimento hospitalar após ser agredido, neste sábado (5), com um golpe de um taco de sinuca após uma discussão em um bar localizado no bairro Senhor do Bonfim, mais conhecido no Oiteiro, em Penedo. Segundo a PM, vítima e agressor são vizinhos.

A polícia foi acionada pela UPA da cidade, que dava conta de uma vítima de arma branca na unidade de saúde. Ao chegar ao local, no entanto, foi constatado que a vítima fora atacada com um taco de sinuca. O homem recebeu os primeiros atendimentos na UPA e depois foi transferido para o Hospital de Emergência do Agreste, em Arapiraca.

O agressor, de 43 anos, foi localizado e levado à Central de Polícia de Arapiraca e posteriormente liberado após ser autuado por lesão corporal.

Texto original: Alagoas24horas.com.br