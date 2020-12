Vítima foi encontrada em estado de choque

Na noite desde domingo, 06 de dezembro, por volta das 22h, policiais do 11º BPM foram acionados por uma unidade de saúde para darem apoio a uma ocorrência de tentativa de homicídio no Loteamento São Rafael, localizado no bairro Senhor do Bonfim, mais conhecido como Oiteiro.

Chegando até o local, os policiais constataram o crime. A vítima que foi identificada apenas como um homem de 30 anos, só conseguiu falar o seu primeiro nome, por estar em estado de choque, porém essa informação é mantida em sigilo para imprensa devido a proteção do mesmo.

Ele também estava sem documentos e ninguém na localidade o conhecia. Ele foi atendido por uma equipe médica, mas seu estado de saúde não foi divulgado, tão pouco como foi esse atentado contra a vítima.